Мурманская область. Арктика (16+)21.04.20 10:35
Весна пришла – в Мурманске идёт ремонт городских дорог
ММБУ «Управление дорожного хозяйства» сообщает, что за минувшие сутки на объектах улично-дорожной сети города выполнены работы по устранению дефектов верхнего слоя дорожного покрытия общей площадью 16,8 квадратных метров.
Поддерживающий ремонт произведён: в районе дома №21 по ул. Шмидта, площадь ремонта – 5,7 квадратных метров; в районе дома №45 по ул. Траловой, площадь ремонта – 3,2 квадратных метров; участок между железнодорожными переездами по пр. Портовому, площадь ремонта – 5,1 квадратных метров; по пер. Терскому, площадь ремонта – 2,8 квадратных метров.
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