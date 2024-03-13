Весна пришла, число сигналов на неубранный снег снизилось на 40%

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1129 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Отработано 1015. Число сигналов о необходимости расчистки дворов от снега снизилось в сравнении с предыдущей неделей на 40%. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

«Продолжают встречаться длительные сроки отработки обращений граждан. Например, 28 февраля жители Колы попросили вывезти складированный снег на территории контейнерной площадки в районе дома №3 по улице Красноармейская. Администрация Кольского района пообещала решить проблему только к 12 марта», – пояснил Артём Марышев.

В блоке «Благоустройство» жители сигнализировали о необходимости расчистки дворов от снега. Число сообщений снизилось в сравнении с предыдущей неделей на 40%. Наибольшее количество жалоб на тысячу населения поступило из Апатитов и Мончегорска. Основная масса сигналов решена, остальные отрабатываются управляющими компаниями планово и находятся на контроле администраций муниципальных образований.

В блоке «ЖКХ» жители активнее всего обращались по вопросам, связанным с низкой температурой воздуха в квартирах. Наибольшее число сообщений поступило из ЗАТО г. Североморск. Однако, значительного роста сигналов по ЗАТО в сравнении с прошлой неделей не наблюдается. Жалобы жителей отрабатываются управляющими компаниями планово и связаны с необходимостью донастройки внутридомовых систем после ранее проведенных отключений.

В блоке «Здравоохранение» граждане задавали уточняющие вопросы по программе витаминизации населения. Все необходимые разъяснения о режиме работы и адресах пунктов витаминизации жителям предоставлены.

Также одной из основных тем жалоб жителей в блоке «Дороги» стала расчистка тротуаров от снега и обработка их противогололедными материалами. Больше всего сообщений поступило из Мурманска.

27 февраля жительница Североморска рассказала, что на конечной остановке автобуса №6 по улице Полярная оторван знак «Внимание разворот». Администрация пообещала решить вопрос сначала к 5 марта, но потом срок перенесла на 12 марта из-за необходимости заказа крепежных элементов и проведения работ. Администрации рекомендовано оперативно решить проблему.

В блоке «Социальное обслуживание и защита» вопросы в основном касались порядка и сроков предоставления региональных пособий и иных мер социальной поддержки. Все сообщения отработаны, необходимые разъяснения жителям предоставлены.