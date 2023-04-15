Люди могут многое: модульные дома для бездомных, робот для 3D-печати внутри человеческого тела и самый большой в мире бассейн с волной для сёрфингаМарина Табейкина: счастливые и несчастливые, или Как мы воспринимаем окружающий мир и живём в нём
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.04.23 13:00

Весна пришла и захотелось шашлыков: работодатели увеличивают спрос и зарплаты мангальщиков, шашлычников и официантов

В преддверии майских выходных и на фоне прихода весны работодатели по всей стране стали всё чаще искать и приглашать на работу сотрудников для работы на верандах, уличных кафе и других «летниках». Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru отмечает, что наиболее в настоящее время ярко растёт спрос на мангальщиков, поваров-шашлычников, а также официантов для работы в летних кафе.

Анализ рынка труда показывает, что работодатели из сфер общепита и ресторанного бизнеса по всей стране стали расширять штат в преддверии майских выходных, весны и открытия летних терраса и кафе. Так, за последний месяц число вакансий для официантов на лето в России выросло в 5 раз по сравнению с началом 2023 года. Спрос на мангальщиков за последние 30 дней вырос на 21%, а по сравнению с весной 2022 года на 111%. Также достаточно выражен на поваров-шашлычников и шаурмистов: +40% только за месяц по сравнению с показателями начала года.

На фоне повышенного спроса на подобный сезонный персонал работодатели стали увеличивать и предлагаемую зарплату. Так, в целом по стране зарплата для мангальщика сейчас находится на уровне 53400 рублей, что на 9% или 4400 рублей больше, чем в весной прошлого года. Выросли зарплатные предложения и в вакансиях для поваров-шашлычников: +4% до 53000 рублей. Зарплата для официантов в летних кафе сейчас находится на уровне 45000 рублей, что на 3000 больше, чем в прошлом году.

Петербургские работодатели в преддверии лета и открытия туристического сезона также повышают зарплату: +13% до 57600 рублей для мангальщиков, +10% до 55000 для шашлычников, а также +7% до 51000 рублей для официантов на сезон. В регионах СЗФО тенденция похожая: рост зарплат для мангальщиков на 6% до 47000 рублей, для поваров-шашлычников на 7% до 49000.

Как правило, работодатели предлагают подработку на время (порядка 3-4 месяцев).

Рейтинг актуальных вакансий с высокой зарплатой в сфере общепита:

Мангальщик в ресторан, от 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/79116694.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Из каких стран чаще всего нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Комментарий к новости:Александр Водопьянов, актёр, режиссёр, педагог и заслуженный артист России: его первое выступление смотрел всего один зритель, или Творческий путь нашего земляка
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:30«Цирк зажигает огни». Художественный фильм (16+)17:45Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Весна пришла и захотелось шашлыков: работодатели увеличивают спрос и зарплаты мангальщиков, шашлычников и официантов-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 16 копеек, доллар потерял 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов провели заседание рабочей группы по газификации Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Количество психологов для школ и детсадов определят с помощью норматива
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика