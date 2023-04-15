Весна пришла и захотелось шашлыков: работодатели увеличивают спрос и зарплаты мангальщиков, шашлычников и официантов

В преддверии майских выходных и на фоне прихода весны работодатели по всей стране стали всё чаще искать и приглашать на работу сотрудников для работы на верандах, уличных кафе и других «летниках». Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru отмечает, что наиболее в настоящее время ярко растёт спрос на мангальщиков, поваров-шашлычников, а также официантов для работы в летних кафе.

Анализ рынка труда показывает, что работодатели из сфер общепита и ресторанного бизнеса по всей стране стали расширять штат в преддверии майских выходных, весны и открытия летних терраса и кафе. Так, за последний месяц число вакансий для официантов на лето в России выросло в 5 раз по сравнению с началом 2023 года. Спрос на мангальщиков за последние 30 дней вырос на 21%, а по сравнению с весной 2022 года на 111%. Также достаточно выражен на поваров-шашлычников и шаурмистов: +40% только за месяц по сравнению с показателями начала года.

На фоне повышенного спроса на подобный сезонный персонал работодатели стали увеличивать и предлагаемую зарплату. Так, в целом по стране зарплата для мангальщика сейчас находится на уровне 53400 рублей, что на 9% или 4400 рублей больше, чем в весной прошлого года. Выросли зарплатные предложения и в вакансиях для поваров-шашлычников: +4% до 53000 рублей. Зарплата для официантов в летних кафе сейчас находится на уровне 45000 рублей, что на 3000 больше, чем в прошлом году.

Петербургские работодатели в преддверии лета и открытия туристического сезона также повышают зарплату: +13% до 57600 рублей для мангальщиков, +10% до 55000 для шашлычников, а также +7% до 51000 рублей для официантов на сезон. В регионах СЗФО тенденция похожая: рост зарплат для мангальщиков на 6% до 47000 рублей, для поваров-шашлычников на 7% до 49000.

Как правило, работодатели предлагают подработку на время (порядка 3-4 месяцев).

Рейтинг актуальных вакансий с высокой зарплатой в сфере общепита:

Повар- мангальщик, от 70 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/79121280;

Повар-мангальщик в гриль-кафе, от 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77877905;

Повар-мангальщик, от 57 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/78943484;

Повар-мангальщик, до 45 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/79109213;

Повар на гриль и мангал, до 50 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/78741119;

Нарезчик мяса, шашлыков, от 60 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/78939193;

Мангальщик в ресторан, от 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/79116694.