Весна пришла, инфляция в Мурманской области в марте стала расти

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, цены на продукты в марте в годовом сопоставлении росли быстрее, чем в предыдущем месяце. Ускорение произошло в основном за счёт динамики цен на овощи. Кроме того, увеличились темпы прироста цен на молочную продукцию из-за роста издержек производителей на логистику и оплату труда.

Годовая инфляция в Мурманской области в марте составила 9,3%. Рост цен ускорился в основном из-за увеличения затрат производителей некоторых товаров, а также высокой потребительской активности.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, цены на продукты в марте в годовом сопоставлении росли быстрее, чем в предыдущем месяце. Ускорение произошло в основном за счёт динамики цен на овощи. Кроме того, увеличились темпы прироста цен на молочную продукцию из-за роста издержек производителей на логистику и оплату труда.

Стали быстрее расти цены на непродовольственные товары. Так, в частности, в регионе оставался высоким и превышал предложение спрос потребителей на импортные автомобили с пробегом. Это привело к ускорению годового роста цен на подержанные иномарки.

«В то же время цены на услуги выросли не так сильно, как месяцем ранее. Основной вклад внесло расширение предложения на рынке авиаперевозок. Увеличение количества авиарейсов и расширение географии полётов из мурманского аэропорта способствовали замедлению годового роста цен на авиабилеты», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Для устойчивого снижения инфляции Банк России будет поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени.