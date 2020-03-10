Весна пришла, на улицы выходит новая универсальная техника

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетили базу ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Предприятием недавно была приобретена новая универсальная техника.

– К сожалению, мы ожидали большее количество машин, однако нас подвёл завод-поставщик, нарушив условия договора по шести единицам. Эти автомобили мы не приняли, денег поставщику не перевели, – рассказал Евгений Никора. – В настоящий момент мы получили 6 самосвалов и 20 щёток на базе тракторов Минского тракторного завода. Уже сейчас 12 единиц на линии, остальная техника будет введена в эксплуатацию в течение двух недель, после завершения процесса комплектации штата механизаторов и водителей.

Стоит отметить, что помимо новых машин в парке УДХ в настоящий момент работает 130 единиц техники, кроме того для уборки городских улиц привлекается спецтехника сторонних организаций. Процесс очистки городских улиц ведётся в круглосуточном режиме.

– Несмотря на достаточно снежную зиму, городские улицы убираются оперативно, сотрудники Управления дорожного хозяйства очень профессионально подходят к своей работе, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Новая техника не только увеличит качество уборки, но и создаст новые рабочие места.