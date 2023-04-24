Весна пришла: жители Кировска жалуются, что во дворе по улице Советской Конституции образовалась огромная лужа

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1240 сообщений, оставленных пользователями в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период – 846. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

Количество сигналов по уборке снега в регионе за неделю снизилось на 85%. Этому поспособствовала активная уборка.

«Из точечных сигналов отмечу сообщение жителей Мончегорска, которые 5 апреля попросили вывезти снег между домами №№22 и 24 по проспекту Металлургов. Администрация отчиталась, что снег вывезен, но пользователь опроверг эту информацию. Управляющая компания сообщила, что складированный снег вывозиться не будет. Просим Мингосжилстройнадзор обратить внимание на данную проблему», – отметил Дмитрий Каменский.

С проблемой обратились жители Кировска. Во дворе домов №№ 28, 26, 24, 22, 20 по улице Советской Конституции образовалась огромная лужа, вода из которой начала заливаться в подвалы. Администрация Кировска пообещала сообщить о решении проблемы после проведения выездного осмотра 27 апреля.

В блоке «Вывоз мусора» с 15 апреля зафиксировано 85 сообщений. В соцсетях публикуют фотоматериалы с сообщениями о переполненных контейнерах. Также фиксируются жалобы на мусор, который обнаружен после схода снежного покрова.

Как сообщает ЦУР Мурманской области, отдельного внимания заслуживает сообщение пользователей соцсетей о том, что в районе Апатитов были замечены медвежьи следы. В комментариях северяне попросили проинформировать о местах появления животных, чтобы предупредить дачников и местных жителей.

«Прошу ускорить отработку вопросов, которые сейчас находятся в работе, а также просьба обратить внимание на новые сигналы, в том числе, оставленные пользователями под трансляцией оперативного совещания», – заключил губернатор Андрей Чибис.