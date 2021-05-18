Весна рулит – закрыта автодорога на ст.Пяйве и ограничено движение на дорогах к п.Туманный и с.Териберка

Как сообщает «Мурманскавтодор», 18 мая с 8 часов закрыта автомобильная дорога Мурмаши- ж-д ст. Пяйве (км 0,000 - км 23,250) в связи с размывом проезжей части паводковыми водами.

Ограничение движения по автомобильным дорогам регионального значения Кола - Серебрянские ГЭС до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка для транспортных средств массой более 6 тонн и более, приходящихся на любую ось. Мероприятие вводится согласно пункту 2 приказа №59 Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 20.04.2021 года.