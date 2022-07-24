Вести бизнес на Крайнем Севере гораздо сложнее, чем в средней полосе - Владимир Мищенко провел приём предпринимателей Мурманской области

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко провёл приём предпринимателей Мурманской области. Во встрече с представителями бизнес-сообщества 22 июля также принял участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Максим Белов.

В центре внимания – работа малого и среднего бизнеса в условиях текущей экономической ситуации. В частности, звучали вопросы защиты прав предпринимателей и юридических лиц от недобросовестных поставщиков и механизме работы соответствующего реестра.

Также шла речь о порядке урегулирования споров, связанных с нарушениями владельцев гаражей, использующих нежилые помещения в коммерческих целях.

Владимир Мищенко отметил, что вести бизнес на Крайнем Севере гораздо сложнее, чем в средней полосе.

— Есть ряд обременительных условий, которые работодатель должен выполнять в отношении своих работников, - сказал первый заместитель председателя Мурманской областной Думы. - Органы власти Мурманской области в тесном сотрудничестве с региональным парламентом это учитывают и всячески поддерживают предпринимательское сообщество. Например, в сложный период пандемии были выработаны меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые продолжают действовать.

Парламентарий подчеркнул, что встреча позволит проанализировать действующие преференции и определить, что необходимо сделать дополнительно.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24262/