Ветер может осложнить полёт на мотопараплане к Северному полюсу путешественников Фёдора Конюхова и Игоря Потапкина

Российские путешественники Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин отправились в претендующий на рекорд полёт на мотопараплане (паралёте) к Северному полюсу. Взлёт со льдины совершён в пятницу в 15.40 мск, импровизированная взлётная полоса длиной 100 метров проходила вдоль ледокола «50 лет Победы», сообщили организаторы полёта.

Как пишет ТАСС, «5 августа в 15.40 мск экипаж Конюхов - Потапкин совершил взлёт. Импровизированная взлётная полоса длинной всего 100 метров проходила вдоль ледокола «50 лет Победы», с борта которого пассажиры атомохода смогли сделать исторические фото и видео кадры первого в истории полёта на мотопараплане в высоких широтах Арктики. Паралёт сделал два круга вокруг ледокола и удалился на север. За это время штаб экспедиции на борту ледокола под руководством Оскара Конюхова смог визуально убедиться в штатной работе сверхлёгкого летательного аппарата, ещё раз проверить средства связи и навигации», - сообщили организаторы в тelegram-канале Конюхова.

Команда приняла решение использовать баки на 100 литров, ранее установленные на паралёте в момент мирового рекорда дальности полёта на 1040 км, который был выполнен 17 июня этого года. На борт также взят дополнительный мягкий топливный бак объёмом 45 литров из прорезиненного брезента. Полёт проходит на ранее согласованной высоте до 300 метров. Скорость достигает 51 км/ч. После приземления на Северном полюсе пилоты планируют разбить лагерь и ждать команду ледокола для обратного пути в Мурманск. Дата возвращения не уточняется и будет зависеть от погодных условий.

По данным организаторов и центра «Фобос», погоду на маршруте полёта будет формировать антициклон, но в отличие от привычного малооблачного и сухого антициклона над сушей, в этом в наличии малоподвижные поля туманов и низких облаков с отдельными очагами слабых моросящих осадков. Высота нижней границы облаков - 300-500 метров, температура воздуха -0…+5. Ветер у земли восточный, в субботу - северо-восточный, до 4-9 м/с, что может осложнить продвижение пилотов в северном направлении.

За полётом можно будет следить на интерактивной спутниковой карте Iridium 360.

Фото: https://konyukhov.ru/piloty-fyodor-konyuhov-i-igor-potapkin-vzleteli-k-severnomu-polyusu-na-motoparaplane/