Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь

3 июня 2026 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» начнёт работу 29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он будет посвящён продолжающейся трансформации глобальной экономики под влиянием технологических изменений, перехода к устойчивому развитию и формированию новых финансовых моделей, укрепления международного сотрудничества с развивающимися рынками, вопросам технологии, энергетики.

В течение четырёх дней тысячи участников из более чем сотни стран, среди которых будут ведущие мировые политики и бизнесмены, руководители крупнейших российских и иностранных компаний, члены правительств и губернаторы, на площадках конгрессно-выставочного центра и на пленарном заседании обсудят проблемы, перспективы и направления развития мировой экономики и промышленного потенциала России. Здесь будут заключены контракты и приняты практические решения по запуску масштабных инвестиционных проектов, определены новые подходы к международному сотрудничеству в условиях современных вызовов и санкционного давления.

На состоявшемся 16 декабря 2025 года заседании Организационного комитета ПМЭФ-2026 были рассмотрены вопросы подготовки форума, деловая программа с учётом актуальной международной и экономической повестки.

Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2026 Антон Кобяков отметил, что формирование повестки дня происходит в условиях глубоких изменений в мировой экономике, когда возрастает запрос на новые форматы сотрудничества, и особую ценность приобретают равноправный и прагматичный диалог, основанный на взаимном уважении интересов стран и народов.

«Петербургский международный экономической форум остаётся площадкой, где обсуждение общих ценностей и практических экономических задач позволяет выработать решения, востребованные в условиях формирующегося многополярного мира», - сказал Антон Кобяков.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал выступление Президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2026. По его словам, Путин выступит на мероприятии с содержательной речью. «Разумеется, всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступление президента на Питерском форуме» - уточнил Песков. По его словам, выступление главы РФ будет содержательным и его будут ждать.

В ПМЭФ принимают участие практически все российские губернаторы, в том числе и Мурманской области.

Экскурс в историю ПМЭФ, или Меняется мир, меняется и повестка форума

ПМЭФ по праву считается одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире, который проводится ежегодно с 1997 года. Лишь в 2020 году форум не проводился из-за коронавирусной пандемии.

В 1997 году, когда первый Петербургский экономический форум проходил в Таврическом дворце, в нём приняли участие 1,5 тысячи человек из 50 стран мира. В 2006 году ПМЭФ стал проходить в более вместительном выставочном комплексе «Ленэкспо», и численность участников возросла до 5 тысяч человек из 48 стран мира. На ПМЭФ, впервые проведенном в статусе международного в 2007 году, приняло участие уже 8966 человек из 65 стран мира. В 2016 году впервые ПМЭФ был проведён на площадках Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», что отразилось и на количестве его участников. Оно достигло 12 тысяч человек, приехавших из 133 стран мира.

Максимальное для ПМЭФ количество стран – 145 и 19 тысяч участников было представлено в 2019 году, а на предыдущем ПМЭФ в 2025 году – 144 страны и территории, и 24200 участников. По итогам форума было подписано 1084 соглашения на общую сумму 6 триллионов 480 миллиардов 869 миллионов рублей.

Президент Международного форума БРИКС Ананд Пурнима, оценивая значение ПМЭФ сказала: «После Давоса, я думаю, это второй по величине экономический форум. Он представляет возможность для многих стран собраться вместе и обсудить важные вопросы».

Первый Петербургский международный экономический форум состоялся 18-20 июня 1997 года под эгидой Совета Федерации, Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ и при поддержке правительства России.

С 1999 года форум стал проводиться при государственной финансовой и организационной помощи. С 1997-го по 2003 год на Петербургском экономическом форуме в основном обсуждались вопросы экономического развития России, экономического сотрудничества со странами СНГ.

С 2005 года, с момента принятия участия в форуме Президента России Владимира Путина, он получил неформальный статус «президентского».

С течением времени и изменением ситуации в мире, менялись и приоритеты, и повестки дня форума, и состав участников.

Период с 2004-го по 2008 год были посвящены интернационализации ПМЭФ. В 2004 году основной темой стали перспективы сотрудничества России и Евросоюза. В 2007 году форум получил статус международного. В нём впервые приняла участие делегация Всемирного экономического форума в Давосе.

Выступая 4 июня 2005 года на 9-м ПМЭФ, Владимир Путин впервые отметил полезность регулярных встреч деловых кругов, научного сообщества и государства для разговора о самых насущных проблемах развития экономики, анализа эффективности разных экономических моделей, перехода к наиболее инновационному пути развития, продвижения в области новейших технологий, обмена опытом.

Тогда же он остановился на принципиально важной теме – месте российской экономики в системе мирового разделения труда, конкурентоспособности российских предприятий. На этом форуме Владимир Путин предложил иностранным государствам и компаниям принять участие в развитии российских северных территорий.

«Разумеется, наша главная задача … заключается в том, чтобы обеспечить высокие темпы роста российской экономики. Мы понимаем, что в условиях глобализации это невозможно сделать без интеграции России в мировое хозяйство и в мировую экономику, но при одном непременном условии: при сохранении и обеспечении суверенитета нашего государства», - сказал Владимир Путин.

22 января 2008 года указом Президента России был образован новый оргкомитет форума, утверждено его положение, а спонсором стал «Сбербанк» России.

Временные рамки 2009 – 2016 годов стали периодом расширения сотрудничества со странами Азии и Африки, Ближнего Востока. В 2009 году был дан старт расширению диалога России и США. В этом же году впервые прошёл мировой зерновой форум.

К сожалению, после 2014 года и введения против России первых санкций, взаимодействие с западными партнерами начало сворачиваться, а после 2022 года практически прекратилось.

После 2014 года стал меняться международный состав участников форума. На смену европейским делегациям пришли партнёры из Азии, Ближнего Востока, Африки. Своё влияние оказало и создание в 2009 году БРИКС, в который первоначально вошли Бразилия, Индия, Китай, Россия и Южно-Африканская Республика. Сейчас БРИКС объединяет 10 стран, приглашенную страну Саудовскую Аравию и 8 государств-партнёров, которые принимают участие в ПМЭФ.

Страны БРИКС стали крупнейшими экономическими партнёрами России. Был осуществлён переход на расчёты в национальных валютах, снизилась зависимость от доллара, рос товарооборот. Все эти вопросы развития экономического сотрудничества предметно обсуждаются на площадках ПМЭФ.

На 28-ом ПМЭФ в 2025 году Владимир Путин, давая оценку странам БРИКС, привёл такие цифры: они составляют 40% глобальной экономики, на 16-ом саммите БРИКС, который проходил в Казани с 22 по 24 октября 2024 года 35 стран представляли почти две трети населения планеты и половину глобальной экономики, взаимный товарооборот превысил триллион долларов.

В 2017 году ПМЭФ проходил под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Возобновился бизнес-диалог Россия - США. В работе форума принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди.

С участием президента Франции Эммануэля Макрона прошёл 22 ПМЭФ в 2018 году, посвящённый «Созданию экономики доверия».

В 2019 году в работе ПМЭФ, обсуждавшего проблемы устойчивого развития экономики, принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

В 2021 и 2022 годах обсуждались проблемы экономики в условиях новой реальности и новых возможностей. Санкции наложили свой отпечаток на повестку очередного ПМЭФ в 2023 году: «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Эта тема стала особенно актуальной в сложной геополитической обстановке. Форум стал площадкой для обсуждения вопросов импортозамещения, внутреннего развития и сотрудничества с дружественными странами, технологического суверенитета, цифровизации, социальной сферы.

В 2024 году основное внимание также было уделено развитию собственных технологий, искусственного интеллекта, вопросам импортозамещения, энергоэффективности. На полях ПМЭФ прошел экспертный форум БРИКС на тему «Роль БРИКС в поиске нового мирового порядка», в ходе которого были обсуждены цели и задачи БРИКС, вопросы интенсификации сотрудничества по линии торговли, глобальных инноваций, расчётов в национальных валютах.

«Общие ценности – основа роста в многополярном мире» стали главной темой ПМЭВ в 2025 году. В повестке дня были также вопросы: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста»; «Российская экономика: новое качество роста»; «Человек в новом мире»; «Среда для жизни» и «Технология: стремление к лидерству».

Выступая на ПМЭФ в 2025 году, Владимир Путин не только дал определение текущему состоянию российской экономики, которая по объему ВВП занимает четвертое место в мире, а в Европе первое, но и определил пять направлений для изменения структуры экономики России.

Первое направление – повышение экономической активности граждан, создание привлекательных рабочих мест, переход к экономике высоких зарплат; второе направление – новое качество инвестиционного климата, рост вложений в основной капитал в России которое предстоит к 2030 году увеличить на 60%; третье направление – российская экономика должна стать более технологичной, а конкурентоспособность базироваться на собственных технологических решениях, а вложения бизнеса в науку и разработки к 2030 оду должны вырасти вдвое; четвёртое-направление – новое качество внешней торговли: экспорта и импорта, выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью, сокращение ненефтегазовых поставок; пятое направление – развитие оборонно-промышленного комплекса, он должен стать драйвером технологического роста, быть сопряженным с гражданским сектором, выпускать продукцию двойного назначения.

В условиях, когда США, ЕС и их союзники ввели уже 19 пакетов санкций, на 29-м Петербургском международном экономическом форуме безусловно, речь будет идти о преодолении этих санкций, обеспечении технологического суверенитета страны, развитии взаимовыгодного сотрудничества с дружественными странами. В рамках форума состоится ежегодный Молодёжный форум, который проходит под девизом «День будущего».

На заседании оргкомитета ПМЭФ-2026 вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко доложил о подготовке городской инфраструктуры к проведению ПМЭФ-2026.

Для продвижения российского бизнеса во второй раз будет создана площадка «Покупай российское», которая объединит 12 брендов – победителей конкурсов «Знай наших». Проект «Выбирай своё» будет направлен на поддержку отечественных производителей.

Почём билетик на ПМЭФ?

Утверждают, что «Интернет все помнит». Пытаясь найти информацию об участии губернаторов Мурманской области в Петербургских международных экономических форумах с 1997 по 2025 год, нашёл информацию только с 2007 года.

Чтобы уточнить этот вопрос, позвонил бывшему губернатору Мурманской области Юрию Алексеевичу Евдокимову. Он ответил, что принимал участие в Петербургском экономическом форуме, как член Совета Федерации и как член президиума Государственного совета Российской Федерации до 2003 года. Дело в том, что губернаторы и председатели законодательных собраний субъектов Российской Федерации входили в Совет Федерации по должности до 2001 года. Сам же Петербургский экономический форум до 2005 года проходил под эгидой Совета Федерации и Межпарламентской ассамблеи СНГ. Естественно, члены Совета Федерации за участие в форуме взносы не платили.

- Когда узнал, что за участие в форуме нужно платить, решил не тратить на эти цели бюджетные деньги, - сказал Юрий Евдокимов.

Размер «входного билета» он не уточнил, но вот в Сети нашёл стоимость участия в 2007 году – 145 тысяч рублей (для сравнения автомобиль «Лада Приора» в 2007 году стоила 285 тысяч рублей). Пакет участника в 2026 году будет стоить 1 миллион 92 тысячи рублей, если заплатить за него до 16 марта. После этой даты он будет стоить 1 миллион 454 тысячи рублей (для сравнения автомобиль «Лада Искра» в 2026 году стоит 1 миллион 277 тысяч рублей), а ещё пять лет тому назад участие в форуме стоило 350 тысяч рублей. Участие только в мероприятиях первого дня форума стоит 66 тысяч рублей.

Евдокимов Юрий Алексеевич (губернатор Мурманской области 1996-2009 г.г.)

В ПМЭФ Юрий Евдокимов принял участие только в 2008 году.

В принципе, в те годы особой необходимости принимать участие в ПМЭФ у него и не было. Практически ежегодно в Мурманской области работали Президент России Владимир Путин, премьер-министры Михаил Касьянов и Михаил Фрадков, в конференциях с экономической тематикой принимали участие представители отечественных и зарубежных компаний. Юрий Евдокимов принимал участие в обсуждении вопросов о реализации приоритетных национальных проектов на выездном заседании Морской коллегии в Мурманске с участием Президента России Владимира Путина.

На период руководства Мурманской областью Юрием Евдокимовым выпал сложнейший постсоветский период, в том числе и дефолт 1998 года. Ему пришлось чуть ли не в ручном режиме решать экономические и социальные проблемы региона, и решать успешно. В Мурманской области Юрий Евдокимов пользовался огромным авторитетом. Не случайно его называли «Народным губернатором».

Возникает резонный вопрос, а так уж необходимо участие губернатора области в этих форумах? Ответ однозначен – необходимо. В ходе проводимых мероприятий в рамках ПМЭФ подписываются договора и соглашения с крупнейшими компаниями и банками по реализации важных экономических проектов, привлечению инвестиций в развитие региона в размере десятков и сотен миллиардов рублей. Правда, не всегда эти проекты доходят до стадии реализации.

Дмитриенко Дмитрий Владимирович (губернатор Мурманской области -2009 -2012 г.г.)

Сменивший Юрия Евдокимова на посту губернатора Мурманской области Дмитрий Дмитриенко принял участие в ПМЭФ в 2009 году, где встречался с представителями деловых кругов в рамках подготовки к Мурманскому международному экономическому форуму «Арктика XXI века – стратегия освоения», который состоялся 15-17 октября 2009 года. В Мурманском форуме приняли участие 1800 человек, в том числе министры иностранных дел России Сергей Лавров и Швеции Карл Бильд, глава «Газпрома» Алексей Миллер, президент «СтатойлГидро» Бенгт Ли Хансен и глава «Роснефти» Сергей Богданчиков, представители правительства России и федеральных органов власти, крупнейших отечественных и иностранных компаний. По итогам форума было подписано 10 соглашений на 30 миллиардов рублей.

Важнейшим из них был договор с ОАО «Газпром» на период 2010 – 2015 годов по строительству в Териберке завода СПГ и созданию портовой инфраструктуры для отгрузки сжиженного природного газа. Однако, проект не был реализован.

Ковтун Марина Васильевна (врио губернатора Мурманской области с 4 по 13 апреля 2012 года и с 5 мая по 8 октября 2014 года, губернатор Мурманской области с 13 апреля 2012 года по 21 марта 2019-го)

С 2013 года начинается регулярное участие в ПМЭФ в лице нового губернатора Мурманской области Марины Ковтун. На ПМЭФ-2013 она подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Роснефть». Одно из соглашений касалось строительства на Кольском полуострове комплекса для бункеровки морских судов сжиженным природным газом, газификации на основе СПГ и строительства базы снабжения морских нефтегазовых месторождений.

Ещё одно соглашение касалось строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, заправочных терминалов в автобусных парках.

Шла речь и о развитии Мурманского транспортного узла. Планов было громадьё. Предполагалось создание круглогодичного глубоководного морского хаба, строительство нескольких терминалов по перевалке угля, нефти, контейнеров.

В 2014 году в рамках ПМЭФ Марина Ковтун провела рабочую встречу с гендиректором «Росэнергоатома». Обсуждался вопрос о поставках электроэнергии для теплоснабжения, переоборудования котельных, работающих на мазуте, для работы на электричестве. Естественно, этот план, каки и предыдущие, реализованы не были.

В 2015 году участвуя в ПМЭФ вместе с первым заместителем губернатора Алексеем Тюкавиным и заместителем губернатора Григорием Стратием Марина Ковтун подписала пакет документов с президентом ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» о реализации проекта по созданию промышленного парка обеспечения шельфовой разведки и добычи нефти и газа, размещения береговой базы обеспечения арктических шельфовых проектов и обеспечивающих производств. С этой целью из состава ЗАТО г. Североморск был выведен посёлок Росляково. На этом проект и завершился.

Было положено начало сотрудничеству с компанией «НОВАТЭК» по проекту создания Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

Если с добычей нефти и газа и созданием парка шельфовой разведки всё оказалось благими пожеланиями, то с «НОВАТЭКом» действительно было начато плодотворное сотрудничество, которое воплотилось в создание «Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений». Здесь на основаниях гравитационного типа строятся заводы СПГ для проекта «Арктик СПГ-2».

Для начало предстояло вывести село Белокаменка, на территории которого предстояло возвести ЦСКМС, из состава закрытого административно-территориального образования Александровск, т.к. на территории ЗАТО не имеют право работать предприятия с участием иностранного капитала. В октябре 2016 года село Белокаменка вошло в состав Кольского района, а 4 августа 2017 года был проведён первый мирный взрыв на площадке строительства ЦСКМС.

На ПМЭФ в 2015 году было запланировано так же строительство жилых микрорайонов «Берег Арктики» компанией «ТСД» и компанией «Glorax», и реконструкция кинотеатра «Родина» в Мурманске. Но все декларациями о намерениях и закончилось.

Как был реализован проект реконструкции кинотеатра «Родина» мурманчане увидели лишь 11 лет спустя, но уже при губернаторе Андрее Чибисе. 20 марта 2026 года состоялось торжественное открытие Центра научно-технического творчества в здании кинотеатра «Родина» с сохранением исторического облика фасада. Этот проект финансово поддержала компания ООО «НОВАТЭК-Мурманск», сделав возможным открытие этого центра.

В 2016 году Марина Ковтун выступила на сессии форума с докладом «Кольская опорная зона Российской Федерации». Было подписано соглашение о сотрудничестве правительства Мурманской области и компании «Российские сети» в сфере надежного электроснабжения региона, а также пять соглашений по развитию Ковдора, Кировска, Апатитов.

В 2017 году на ПМЭФ были достигнуты договоренности с «НОВАТЭК» о заключении трехстороннего соглашения по строительству в Белокаменке ЦСКМС. С компанией «ФосАгро» заключено соглашение о социально-экономическом партнёрстве. На развитие Хибинского туристического кластера было запланировано выделение 2 миллиардов рублей.

С дочерней компанией «ЕвроХим» подписано соглашение о создании оптимальной социальной инфраструктуры в городе Ковдор, а также договор, с направлением на эти цели 800 миллионов рублей.

В 2018 году на полях форума было подписаны соглашения с Кольской горно-металлургической компанией и о сотрудничестве с Удмуртской Республикой в сферах торговли, науки и культуры.

Чибис Андрей Владимирович (врио губернатора Мурманской области 21 марта — 27 сентября 2019 года, губернатор Мурманской области с 27 сентября 2019 года)

С 2019 года в ПМЭФ принимает участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, где он выступил на секции с докладом: «Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация». Был подписан ряд соглашений по развитию экономики и социальной сферы. Одно из них, подписанное с председателем правления Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) Аркадием Столпнером по строительству в Мурманске к 2021 году Центра ядерной медицины, в котором ежегодно должны были проводиться до 2500 исследований позитронно-эмиссионной томографией. На эти цели планировалось выделить 450 миллионов рублей.

Было подписано соглашение компании «ФосАгро» и «Инфотек Балтика» о строительстве на Западном берегу Кольского залива нового терминала по перевалке удобрений и глинозема с его запуском в 2023 году. С ООО «Русатом Инфраструктурные решения» подписано соглашение о реализации совместных инициатив по внедрению цифровых решений по направлению «Умный город».

В 2020 году были подписаны документы о сотрудничестве с ПАО «Мегафон», с компанией «Россети», с Государственной транспортной лизинговой компанией, с банком «ВТБ», компаниями ГМК «Норильский никель», «Росгеология», «ФосАгро» и «НОВАТЭК».

В 2021 году на ПМЭФ работал стенд Мурманской области. В интервью телекомпании «НТВ» Андрей Чибис рассказал о проекте «Новый Мурманск», который должен был обеспечить прирост валового внутреннего продукта до 2038 года на 58,9 миллиарда рублей, создать более 2000 рабочих мест, увеличить грузопоток на 10%.

Изначально планировалось реализовать проект на левом берегу Кольского залива, в микрорайоне Абрам-Мыс, но позже его перенесли на территорию бывшего Мурманского судоремонтного завода морского флота.

В проект включались строительство событийной площадки, гостиничного и офисного комплексов, Арктического музея, оборудование набережной и зоны фудкорта, кафе и ресторанов. В проект было включено развитие территорий морского и железнодорожного вокзалов, их объединение в один транспортно-пересадочный узел. Весной 2023 года глава региона подписал постановление о переносе запланированных мероприятий на 2024-2025 годы. Осенью того же года Андрей Чибис заявил, что «Новый Мурманск» будет реализован в другом месте, на территории бывшего СРЗ появится предприятие по обслуживанию судов. К сожалению, в апреле 2024 года проект был закрыт, а предусмотренные на его реализацию средства перераспределены на другие проекты.

Возможно, что одним из этих проектов стала реконструкция кинотеатра «Родина», обновление улицы Ленинградская, которая стала пешеходной и реконструкция площади Пять Углов. Но этот проект не равнозначен «Новому Мурманску» ни по масштабам, ни по значимости.

По итогам ПМЭФ в 2021 году было заключено семь соглашений о сотрудничестве, подписано соглашение с французской компанией «Accor» о строительстве отелей, с «ЕвроХим» по модернизации Ковдорского ГОКа.

В 2022 году Андрей Чибис выступал на панельных сессиях ПМЭФ по развитию Арктики, Мурманского транспортного узла, международному сотрудничеству в Заполярье. Были заключены 10 соглашений на общую сумму 160 миллиардов рублей, в том числе о строительстве «Норильским никелем» завода «Большая медь» в Мончегорске.

С Государственной транспортной лизинговой компанией был подписан договор о создании арктического судоремонтного кластера по ремонту и сервисному обслуживанию гражданских судов в Арктическом регионе.

На ПМЭФ в 2023 году Андрей Чибис презентовал инвестиционный потенциал Мурманской области в ходе работы стенда «Арктика – территория диалога». Он обозначил три ключевых события: строительство Мурманского транспортного узла, решение о газификации Мурманской области и запуск процесса по освоению месторождения литиевых руд. Было подписано 20 соглашений, в том числе с «Газпромом» о газификации региона, с компаниями «Полярный литий» и «Арктический литий» о добыче и переработке лития, с компанией «ЛУКОЙЛ» о социальном партнерстве до 2028 года, с корпорацией развития «ВЭБ РФ» о закупке 30 троллейбусов,

Только газификация Мурманской области по предварительным оценкам может создать дополнительно 20 тысяч рабочих мест, в том числе на заводе «Мурманский СПГ», который будет построен в районе посёлка Белокаменка. И строительство газопровода Волхов-Мурманск уже ведётся.

В 2023 году уже шла реализация таких проектов, как модернизация Ковдорского ГОКа и мощностей компании «Олкон», Кольской ветроэлектостанции, Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, ГОКа «Олений ручей», терминала «Тулома», железнодорожной ветки к строящемуся угольному терминалу на реке Лавна.

В августе 2023 года первая линия проекта «Арктик СПГ-2» была выведена из сухого дока «ЦСКМС» и отбуксирована к месту установки на морское основание в акватории терминала «Утренний» на полуострове Гыдан.

15 декабря 2023 года Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по мостовому переходу через реку Тулома, построенному в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Завод фармацевтического профиля планировала построить индийская компания. Его профиль – выпуск антибиотиков, вакцин и витаминов, минералов и аминокислот, в том числе гормональных и онкопрепаратов.

На ПМЭФ-2024 Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках «Арктического дня» презентовал экономическую стратегию и отраслевой потенциал региона, а также выступил на сессии «Северный морской путь: расширяя арктические горизонты».

С «Глоракс», группой «Самолёт» и СЗ «Трансстройдевелопмент» подписаны соглашения о реализации проектов жилищного строительства, с «ФосАгро» на 160 миллиардов рублей для развития рудно-сырьевой базы на территории региона. Общая сумма подписанных соглашений составила 210 миллиардов рублей.

По итогам ПМЭФ-2025 было заключено соглашений на общую сумму 148,6 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на социальную сферу, ремонт объектов образования и здравоохранения, благоустройство населенных пунктов, модернизацию производства, развитие образовательной инфраструктуры – строительство нового кампуса Мурманского арктического университета. Планируется в течение 7 лет построить 450 тысяч квадратных метров жилья.

С «Новапорт Холдинг» подписано соглашение о развитии аэропортовой инфраструктуры, с «ВымпелКом» о сотрудничестве в области цифровой экономики, с «ФосАгро» о социально-экономическом партнерстве на 2025-2027 годы,

Важнейшим мероприятием 2025 года стал Международный арктический форум «Арктика – территория диалога», который прошёл в Мурманске 26-27 марта. В нём приняли участие 1300 представителей из 21 страны, в том числе из 110 крупнейших российских и иностранных компаний, 10 глав субъектов Российской Федерации. На пленарном заседании Президент России Владимир Путин озвучил ряд принципиальных для социально-экономического развития Арктики решений, развития Северного морского пути, наращивания инвестиционного и предпринимательского потенциала Арктической зоны.

27 марта 2025 года Президент России Владимир Путин дал старт первой погрузке угольного терминала «Лавна», построенного в рамках проекта развития Мурманского транспортного узла.

Одним из важных решений, принятых по итогам ММАФ-2025, стало поручение Президента России Владимира Путина о продлении программы реновации ЗАТО с федеральным финансированием до 2030 года и выделением на эти цели 10 миллиардов рублей. Программа реновации закрытых административно-территориальных образований Мурманской области была инициирована Андреем Чибисом в 2019 году с учётом того, что этим муниципалитетам уделялось недостаточное внимание, а в них проживает 20% населения региона.

По программе реновации ЗАТО выполнено более 3 тысяч мероприятий на сумму более 28 миллиардов рублей, в том числе построены новые школы в Североморске и Печенге, отремонтированы школы в Видяево, Заозерске, Снежногорске и Североморске, установлено 59 игровых комплексов, построены шесть детских садов, восемь амбулаторий и ФАПов, построено и реконструировано десять спортивных объектов и шесть объектов культуры.

В ходе реализации программы реновации ЗАТО только в 2025-2026 годах вошло порядка 1400 объектов на сумму 8,7 миллиарда рублей. Предстоит завершить капремонт Североморской ЦРБ, построить бассейн и центр энергопитания, строительство Дома культуры в Алакурти, пяти детских садов и одной школы, капремонт 128 многоквартирных домов, ремонт 466 квартир и 298 подъездов, ремонт двух учреждений культуры и четырех школ, благоустройство общественных территорий и ремонт 51 километра дорог в Видяево, Заозерске, Североморске, Высоком и Мончегорске, Корзуново, Килпявре, Спутнике, 16 объектов ЖКХ, тепловых сетей и сетей водоснабжения. Будет реконструирован ДОФ и стадион ЦСКА в Североморске. Планируется начать строительство детских садов в Печенге, Корзуново, Килпявре, Гаджиево.

Безусловно, и по итогам ПМЭФ-2026 появится информация о заключении новых договор и соглашений по привлечению инвестиций в экономическое и социальное развитие Мурманской области.

А о том, как выполняли договора и соглашения, подписанные губернаторами Мурманской области, судить её жителям.

Юрий БАНЬКО.

