Ветеран ММТП Владимир Мельничихин отметил свои 70 лет на рабочем месте

70-летие отметил один из старейших работников Мурманского морского торгового порта фрезеровщик бригады технического обслуживания №4 по ремонту и техническому обслуживанию портальных кранов большой механизации комплекса механизации Владимир Анатольевич Мельничихин.

Юбиляра поздравили коллеги, а руководство компании отметило Почётной грамотой «за достигнутые производственные показатели в работе и безупречный труд в Обществе», который составляет 27 непрерывных лет.

Как отмечают коллеги, за время работы в порту Владимир Анатольевич зарекомендовал себя инициативным, ответственным, высококвалифицированным специалистом, нацеленным на отличный результат. Все работы он выполняет точно и в срок, постоянно совершенствует свои знания и навыки, которые передаёт молодому поколению. Его отличают опыт, внимательное отношение к технике безопасности и организации охраны труда на рабочем месте. При этом он требователен к себе – бережно относится к рабочему времени, умеет грамотно распределить силы и ресурсы для выполнения порученной работы. Коллеги подчеркивают, что Владимир Анатольевич не боится применять в производстве новые технологии. На его счету – два внедренных рациональных предложения, которые имели значительный экономический эффект.

Владимир Анатольевич Мельничихин заслуженно пользуется авторитетом, уважением в коллективе и неоднократно получал поощрения: авторские вознаграждения за рационализаторские предложения, почетное звание «Лучший по профессии», был отмечен на Доске почёта ОАО «ММТП» и носит Почётное звание «Ветеран порта».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254776%2Fwall-149919532_3827