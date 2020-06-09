Ветеранам спорта Мурманской области будет оказана материальная помощь

Олимпийский комитет России совместно с Олимпийским советом Мурманской области, Министерством спорта и молодежной политики Мурманской области, муниципальными органами власти в сфере физической культуры и спорта проводят совместную работу по поддержке ветеранов спорта Мурманской области в период самоизоляции, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Сегодня, когда в непростое время наши ветераны находятся на самоизоляции и вынуждены оставаться дома, материальная помощь будет им как никогда кстати.

В Мурманской области такую помощь получат более 40 ветеранов спорта. Это и заслуженные работники физической культуры и спорта РФ, заслуженные тренеры, отличники физической культуры и спорта – те, кто в свое время поднимал и развивал спорт в Мурманской области, прославлял её своими спортивными достижениями. Благодаря Олимпийском комитету России материальная помощь ветеранам спорта Мурманской области будет предоставлена на общую сумму 200 тысяч рублей.