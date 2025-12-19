Ветеранам СВО в Мурманской области упростят получение помощи на открытие бизнеса по социальному контракту

С 1 января 2026 года в Мурманской области вступают в силу изменения в региональный закон «О государственной социальной помощи». Эти изменения реализуют на региональном уровне нормы нового федерального закона от 28 ноября 2025 года №439-ФЗ, который вносит поправки в федеральное законодательство о государственной социальной помощи. Совместное действие этих законов создаёт в регионе специальный механизм поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, завершающих службу.

Право на адресную государственную социальную помощь на основании социального контракта для начала собственного бизнеса получают определённые категории граждан. К ним относятся ветераны боевых действий — участники СВО, а также иные лица, приравненные к ветеранам боевых действий по установленным законом основаниям. Отдельно право на контракт предусмотрено для участников СВО, признанных инвалидами I или II группы, и для их супругов (по выбору самого участника СВО). Ключевым условием для всех перечисленных категорий является увольнение с военной службы и официальный статус безработного либо лица, ищущего работу (кроме УСВО 1 или 2 группы).

Главной особенностью новой меры является её целевой и упрощённый характер. Социальный контракт заключается однократно и исключительно для стимулирования индивидуальной предпринимательской деятельности. Наиболее значимым упрощением процедуры является отмена для этих граждан проверки уровня доходов семьи (критерия нуждаемости), которая обязательна при получении обычной социальной помощи.

Подробный порядок назначения и оказания помощи в рамках нового механизма будет установлен правительством Мурманской области.

