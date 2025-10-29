Ветеранов атомной промышленности поздравили с Международным днём пожилых людей

Торжественное мероприятие состоялось в кафе города атомщиков.

Встреча ветеранов «Колатомэнергоремонта» была организована отделением первичной профсоюзной организацией АО «Атомэнергоремнт».

Ветеранов атомной промышленности в торжественной обстановке поздравили с праздником, поблагодарили за многолетний, ответственный труд на благо предприятия. Умудренные жизненным и профессиональным опытом, сотрудники предприятия, находящиеся на заслуженном отдыхе, не только посвятили свою жизнь работе в филиале, но и передали свои знания и навыки молодому поколению рабочих и специалистов.

На встрече ветераны вспоминали производственные и технические достижения, внедренные на предприятии, благодаря их опыту и инженерной мысли.

«Вне всякого сомнения, мы должны и обязаны поддерживать старшее поколение. Совет ветеранов является золотым фондом нашего предприятия и мы, их ответственные преемники. Такие встречи помогают нам не только вспомнить о прошлом, но и взглянуть в будущее, передавая знания и опыт новым специалистам», - прокомментировал председатель отделения ППО АО АЭР в г. Полярные Зори Егор Бельснер.

Фото предоставлено отделом внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».