Ветеранов спорта чествовали в Мурманске
Сегодня состоялось ежегодное торжественное подведение итогов работы Совета ветеранов спорта города Мурманска в 2023 году. Награды - почётные знаки, памятные медали и кубки получили 20 мурманчан, связавших свою судьбу со спортом.
Лучшими ветеранами-спортсменами города Мурманска 2023 года были признаны Александр Николаевич Титков, победитель Открытого чемпионата России по греко-римской борьбе среди ветеранов и Федор Александрович Щербина, почетный гражданин города-героя Мурманска, 33-кратный чемпион России по прыжкам в длину и тройным прыжкам.
Знаками «Почётный ветеран спорта города Мурманска» были награждены следующие лауреаты:
- Истомина Светлана Леонидовна - инструктор-методист муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городской спортивный центр «Авангард».
- Нечаев Геннадий Иванович - пенсионер.
Как сообщает администрация города Мурманска, почётные знаки «Ветеран спорта города Мурманска» вручены следующим лауреатам:
- Арыкова Оксана Юрьевна, тренер-преподаватель МАУ ДО «Спортивная школа № 12»;
- Бахолдина Лада Ивановна, пенсионер;
- Ветчинов Игорь Иванович, тренер-преподаватель ГАУДО Мурманской области «Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта»;
- Вечирко Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно- воспитательной работе МАУ ДО «Спортивная школа № 12»;
- Гулицкий Евгений Евгеньевич, пенсионер;
- Ивановский Владимир Владимирович, военнослужащий;
- Кириенко Валерий Викторович, пенсионер;
- Музолевская Анна Викторовна, тренер-преподаватель МБУ ДО города Мурманска детско-юношеской спортивной школы № 1 по спортивной гимнастике и спортивной акробатике;
- Паршков Валентин Андреевич, пенсионер;
- Самарцева Розина, педагог дополнительного образования МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия»;
- Скосырев Геннадий Иванович, пенсионер;
- Турсина Светлана Евгеньевна, инструктор по физической культуре МБДОУ г. Мурманска № 18;
- Федорцов Кирилл Александрович, инспектор дорожно-постовой службы.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26281&page=1