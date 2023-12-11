Ветеранов спорта чествовали в Мурманске

Сегодня состоялось ежегодное торжественное подведение итогов работы Совета ветеранов спорта города Мурманска в 2023 году. Награды - почётные знаки, памятные медали и кубки получили 20 мурманчан, связавших свою судьбу со спортом.

Лучшими ветеранами-спортсменами города Мурманска 2023 года были признаны Александр Николаевич Титков, победитель Открытого чемпионата России по греко-римской борьбе среди ветеранов и Федор Александрович Щербина, почетный гражданин города-героя Мурманска, 33-кратный чемпион России по прыжкам в длину и тройным прыжкам.

Знаками «Почётный ветеран спорта города Мурманска» были награждены следующие лауреаты:

- Истомина Светлана Леонидовна - инструктор-методист муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городской спортивный центр «Авангард».

- Нечаев Геннадий Иванович - пенсионер.

Как сообщает администрация города Мурманска, почётные знаки «Ветеран спорта города Мурманска» вручены следующим лауреатам:

- Арыкова Оксана Юрьевна, тренер-преподаватель МАУ ДО «Спортивная школа № 12»;

- Бахолдина Лада Ивановна, пенсионер;

- Ветчинов Игорь Иванович, тренер-преподаватель ГАУДО Мурманской области «Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта»;

- Вечирко Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно- воспитательной работе МАУ ДО «Спортивная школа № 12»;

- Гулицкий Евгений Евгеньевич, пенсионер;

- Ивановский Владимир Владимирович, военнослужащий;

- Кириенко Валерий Викторович, пенсионер;

- Музолевская Анна Викторовна, тренер-преподаватель МБУ ДО города Мурманска детско-юношеской спортивной школы № 1 по спортивной гимнастике и спортивной акробатике;

- Паршков Валентин Андреевич, пенсионер;

- Самарцева Розина, педагог дополнительного образования МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия»;

- Скосырев Геннадий Иванович, пенсионер;

- Турсина Светлана Евгеньевна, инструктор по физической культуре МБДОУ г. Мурманска № 18;

- Федорцов Кирилл Александрович, инспектор дорожно-постовой службы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26281&page=1