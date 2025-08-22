Ветераны Кольской АЭС стали участниками программы «Северное долголетие»

Сотрудники Кольской АЭС, находящиеся на пенсии, активно пользуются возможностью заниматься физкультурой бесплатно в рамках регионального проекта «Северное долголетие», запущенного по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Специалисты физкультурно-спортивного комплекса «Энергия» города Полярные Зори подготовили специальный комплекс упражнений, адаптированный для пожилых людей. Занятия включают различные элементы гимнастики, направленные на поддержание суставов, баланса, силы и гибкости тела. Для удобства ветеранов тренировки проходят три раза в неделю, позволяя участникам восстанавливать жизненные силы и укреплять здоровье.

Заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов отметил важность инициативы: «Каждый ветеран заслуживает внимания и поддержки, они создали нашу историю и продолжают служить источником вдохновения для нас. Программа «Северное долголетие» даёт замечательную возможность нашим коллегам сохранять хорошую физическую форму, повышать настроение и жить полной, насыщенной жизнью, сохраняя уверенность в завтрашнем дне».

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, проект «Северное долголетие» становится ещё одним важным шагом на пути повышения качества жизни пожилых людей в регионе. Реализация проекта позволит ветеранам атомной отрасли не только сохранить физическое здоровье, но и вдохнуть новую жизнь в повседневность и повысить общий уровень удовлетворенности жизнью.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.