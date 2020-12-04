Ветераны ММТП благодарят за поздравления в честь 105-летия предприятия

В адрес коллектива и руководства АО «Мурманский морской торговый порт» поступают письма от ветеранов предприятия со словами благодарности за поздравления в связи со 105-летием предприятия. Поздравительные письма были подготовлены и направлены в адрес бывших работников Мурманского морского торгового порта в канун празднования юбилейной даты.

«Здравствуйте, дорогие мурманчане! Спасибо за послание – на душу как бальзам! Спасибо за поздравления, очень хорошо, что помните своих людей!» - благодарит З.Л. Перевозчикова из Тамбовской области.

«Приятно осознавать, что тебя помнят и ценят за те годы труда, которые были отданы родному предприятию. И конечно, я горжусь тем, что наша династия во главе с отцом – Агеевым Николаем Семеновичем, братьями и сестрами вложила часть своего труда в развитие торгового порта. Но и порт дал мне многое. Благодаря учебно-курсовому комбинату я освоил практически все механизмы малой и большой механизации и стал высококлассным специалистом: докером-механизатором I класса и стивидором-звеньевым», - пишет В.Н. Агеев из Санкт-Петербурга.

«Когда я получаю благодарственные письма, представляете, настроение праздничное поднимается! А в этот раз оно пришло в мой день рождения! Спасибо, что помните о бывших рабочих порта!» - пишет Л.П. Звонарева из Севастополя.

Напомним, датой рождения Мурманского морского торгового порта считается 1 сентября 1915 года, когда к временной пристани пришвартовался американский пароход «Drott». В этом году в рамках празднования 105-летия старейшего предприятия Мурманска работники предприятия были удостоены благодарностей и грамот Министерства энергетики РФ, Министерства транспорта РФ, губернатора Мурманской области, Мурманской областной Думы, администрации г. Мурманска, почетных грамот АО «ММТП». Особой грамотой Сибирской угольной энергетической компании (АО «СУЭК») были награждены двенадцать портовиков – добровольцев, принявших участие в корпоративном волонтерском движении и во Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Поддержка ветеранов предприятия является неотъемлемой частью социальной политики АО «ММТП». На предприятии действует Совет ветеранов, его члены активно участвуют в жизни Мурманского морского торгового порта.