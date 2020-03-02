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Мурманская область. Арктика (16+)02.03.20 17:15

Ветераны ММТП посетили спектакль «Дети военного Мурмана»

Ветераны Мурманского морского торгового порта посетили спектакль «Дети военного Мурмана». Акция была организована совместно Советом ветеранов АО «ММТП» и Детской театральной школой (ДТШ) г. Мурманска, на сцене которой в 2015 году был реализован театральный проект. Автором пьесы и режиссером-постановщиком выступила заслуженный работник культуры РФ, заместитель директора по учебной и творческой работе ДТШ Елена Крынжина. Спектакль создан на основе реальных воспоминаний детей военного Мурманска, его защитников и тружеников тыла. В постановке заняты учащиеся, выпускники, преподаватели ДТШ. Спустя годы, прошедшие со дня премьеры, за искренность и эмоциональность постановку по праву называют культовой.

«За время, которое идёт постановка, уже сменилось несколько поколений актеров, но неизменным остается чувство сопричастности к подвигу всех муранчан, и особенно, детей и подростков, взрослая жизнь которых началась в военном Мурманске 1941 года. Мы видим, как память о тех событиях становится частью нашей сегодняшней жизни», - отметила Е. Крынжина.

Каждое представление становится заметным событием в культурной жизни региона. На этот раз перед спектаклем учащиеся и педагоги ДТШ организовали концерт песен военных лет, что добавило пронзительные ноты в театральную постановку и еще более усилило эффект погружения в атмосферу минувшей поры. Это тем более важно, поскольку в зрительном зале на спектакли собираются как юные мурманчане и гости города, так и представители старшего поколения, у которых события, разворачивающиеся на сцене, находят непосредственный отклик в личных воспоминаниях.

«Для ветеранов Мурманского морского торгового порта подобные встречи – это еще одна возможность увидеть друг друга, почувствовать любовь и заботу к представителям старшего поколения со стороны всех, кто сохраняет память об истории нашего народа», - сказала председатель Совета ветеранов АО «ММТП» Людмила Терская.

Посещение ветеранами Мурманского морского торгового порта спектакля «Дети военного Мурмана» - это часть программы мероприятий АО «ММТП», посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году.

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