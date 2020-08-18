Ветераны ММТП стали героями «Специального репортажа» на телеканале «Россия-24»

Традиции - основа любых побед и достижений. Об этом хорошо знают в Мурманском морском торговом порту, которому менее чем через месяц исполнится 105 лет. Именно поэтому здесь особенно бережно относятся ко всем, кто прочно связал свои судьбы с предприятием, а «Совет ветеранов ММТП» и его работа уже давно стали неотъемлемой частью жизни трудового коллектива. Активисты совета - те, кто долгие годы трудился в порту, - теперь передают свои знания и опыт новым поколениям портовиков.

«Я ещё застал докеров, которые прошли войну. У них было особое отношение к молодым. Передавали опыт, учили всех, кто хотел. И у нас в бригаде всегда было чувство семьи», - рассказывает Анатолий Олегович Шумигора. Он пришёл в Мурманский морской торговый порт из Одесского порта в 1974 году и посвятил родному предприятию почти 40 лет.

А когда Александру Ивановичу Аржанову в 1970-м пришлось делать выбор, куда идти после армии – на Горьковский автомобильный завод у себя на родине или в Мурманский морской торговый порт, то он решил, что – лучше, и ни разу в жизни не пожалел о своем выборе. В ММТП он проработал 42 года, а сейчас на предприятии трудится его сын Дмитрий Александрович.

«Когда я увидел мурманский порт, то понял, что никуда не поеду, останусь здесь. Что мне на автозаводе делать? Так и остался. И на одном месте отработал среди хороших людей, в хорошем коллективе. Мне Кольская земля понравилась. Я рад, что внёс свой вклад в её развитие», - говорит Александр Иванович.

Председатель Совета ветеранов АО «ММТП» Людмила Васильевна Терская подчеркивает - ей повезло, что она работала в порту и отмечает: «В мурманском морском торговом порту и по сей день живут, как большая дружная семья. И гордятся тем, что мы все – портовики».

Ветераны Мурманского морского торгового порта стали главными героями «Специального репортажа», который выйдет на телевизионном канале «Россия-24». Его можно будет увидеть 19 августа после блока новостей в 17.30 и 21.00, а также 20 августа в блоке новостей в 8.00.