Ветераны-подводники помогут создать музей на борту первой атомной подводной лодки К-3

По поручению главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова для оказания помощи в создании главной экспозиции Музея военно-морской славы в Кронштадте на первой советской атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол» определена общественная организация ветеранов 3-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота. Организация объединяет ветеранов, служивших в разные годы в проставленном соединении, в том числе на первой АПЛ К-3.

В середине декабря 2022 года в Центральном военно-морском музее состоялась первая рабочая встреча устроителей музея, представителей главного командования ВМФ, автономной некоммерческой организации «Остров фортов», морского бюро машиностроения «Малахит» и ветеранов-подводников из экипажа атомной подводной лодки К-3.

Ветеранам была продемонстрирована концепция создания современного мультимедийного музея, в котором многие экспонаты можно не только осмотреть, но и потрогать. Также был предложен вариант сотрудничества, при котором будет максимально использован опыт и знания подводников для создания идеального баланса между фактической обстановкой внутри первенца атомного подводного флота СССР и современными требованиям к экспонированию. Планируется, что даже в корпусе подводной лодки будет исполнена концепция доступной среды для маломобильных граждан.

В ходе рабочего совещания было принято решение о закреплении ветеранов в качестве консультантов за каждым из отсеков К-3, которые они досконально изучили за годы своей службы на корабле, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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