Мурманская область. Арктика (16+)18.02.26 09:30

Ветераны специальной военной операции из Мурманской области приняли участие во Всероссийских Сборах Ассоциации ветеранов СВО в Уфе

«Не случайно в качестве примера подлинного межнационального единства глава государства назвал именно вас — участников специальной военной операции. Людей, которые, невзирая

на национальность и вероисповедание, обращаясь друг к другу, произносят слово «брат». Сохранить фронтовое братство в мирной жизни - главная задача и миссия Ассоциации ветеранов СВО», - отметил в приветствии к участникам Сборов начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

В масштабах страны Ассоциация ветеранов СВО объединила несколько десятков тысяч бойцов, вернувшихся с фронта. Принцип «равный — равному» начинает работать ещё в госпиталях, когда ветераны навещают раненых. Далее — содействие в реабилитации и трудоустройстве, вовлечение в патриотическую работу, спорт, помощь семьям погибших товарищей, сохранение исторической памяти.

Исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Афанасьев отметил: многое получается. Герои спецоперации успешно интегрируются во власть, получая поддержку на выборах и назначения в органы исполнительной власти. Растет количество успешных предпринимателей-ветеранов в самых разных сферах: протезирование, сельское хозяйство, строительство, креативные индустрии. Часто при расширении бизнеса бойцы создают места для боевых товарищей.

«Нам надо достучаться до каждого. Не должно быть «пропавших без вести» в мирной жизни. Необходимо, чтобы каждый руководитель Ассоциации в своём регионе имел контакт со всеми, кто возвращается с фронта. В этой связи важно расширять наше присутствие в муниципалитетах — так как это происходит на сегодняшний в Башкортостане, где Глава республики лично заинтересован в расширении сферы деятельности ассоциации», — отметил Афанасьев.

Отдельное внимание в первый день сборов уделили вопросам сохранения исторической памяти и восстановления судеб пропавших без вести участников СВО. В работе стратегической сессии приняли участие эксперты Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации, общественного движения «Волонтерская рота боевого братства». Второй день сборов был посвящён деловой игре, которую провели эксперты Российской академии народной хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В ходе неё бойцы сформировали и доработали проекты, которая Ассоциация ветеранов СВО будет реализовывать в 2026 году, как в масштабах страны, так и в регионах. 

«Это были два очень интенсивных дня, как полноценных лекций с мастер-классами, так и знакомств с культурными особенностями республики.

Каждый региональный руководитель вернётся домой с полным багажом планов проектов и знакомств с опытными товарищами готовыми оказать всю возможную поддержку!

Были проведены занятия дружеской организацией «Партнёр НКО» подняты важные вопросы юридической грамотности и личной ответственности каждого руководителя за деятельность его ячейки, возможной роли Ассоциации в оказании помощи поисковым организациям и участия в инновационных фиджитал соревнованиях в рамках кубков «Мужества» и «Защитника Отечества», — поделился Владислав Кравченко, член правления региональной Ассоциации ветеранов СВО.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562390/#&gid=1&pid=2

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
