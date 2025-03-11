Ветераны СВО из Мурманской области примут участие в «Кубке Защитников Отечества» по зимним видам спорта

С 12 по 18 марта Ханты-Мансийск примет первый всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта. В соревнованиях примут участие более 300 ветеранов СВО из 60 регионов страны. Мурманскую область на турнире представят два ветерана специальной военной операции – они будут состязаться в лыжных гонках.

Спортсмены поборются за победу в пяти дисциплинах: лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте и сноуборде. Проведение турнира ранее поддержал Президент России Владимир Путин.

Как отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, спорт помогает ветеранам не только восстанавливаться после ранений, но и вновь находить мотивацию, ставить перед собой новые цели.

«Наши защитники проявляют активность во всех сферах жизни, и спорт – один из ярчайших примеров. Мы видели, как занятия помогают ветеранам возвращаться к мирной жизни, брать новые высоты и вдохновлять своим примером других. Поддержка таких инициатив – одна из задач фонда «Защитники Отечества», поэтому мы организуем различные спортивные соревнования. После успешного проведения комплексных состязаний в федеральных округах и на всероссийском уровне было решено провести первый зимний «Кубок Защитников Отечества» в Ханты-Мансийске», – заявила Анна Цивилева.

Организатором турнира выступает Государственный фонд «Защитники Отечества» при поддержке Минспорта России, Паралимпийского комитета России, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и региональных властей.

Ранее уже состоялось шесть подобных турниров: пять межрегиональных и один всероссийский. Ветераны СВО соревновались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, армрестлинге и волейболе сидя.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/