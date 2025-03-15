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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.25 09:45

Ветераны СВО из Мурманской области приняли участие в «Кубке Защитников Отечества» по зимним видам спорта

В Югре проходит первый всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта. Более 300 ветеранов спецоперации из 60 регионов России соревнуются в нескольких спортивных дисциплинах: лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте и сноуборде.

Мурманскую область на Кубке представляют два ветерана спецоперации – Евгений Новиков из Мурманска и Антон Зямбахтин из Алакуртти. В соревнованиях по лыжным гонкам Антон Зямбахтин занял 21 место.

«Мы уделяем особое внимание реабилитации ветеранов СВО через физическую культуру и спорт, в том числе адаптивный. Помимо «Кубка Защитников Отечества», мы проводим самые разные соревнования совместно с Министерством спорта РФ, Паралимпийским комитетом России и другими партнёрами. Для того, чтобы наши ребята могли активно заниматься спортом, выдаём им спортивные протезы и кресла-коляски, а с этого года обеспечиваем спортивным инвентарём и экипировкой для следж-хоккея. От всего сердца желаю ветеранам-спортсменам первого всероссийского «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта ярких побед и прекрасного спортивного настроения!» – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

На церемонии открытия выступил Герой России, член наблюдательного совета фонда Алексей Романов. Он рассказал, что, готовясь к соревнованиям, многие из ветеранов уже убедились: желание и воля способны преодолеть любые препятствия, можно достичь любых высот.

Напомним, проведение турнира ранее поддержал Президент России Владимир Путин. Кубок организует Фонд «Защитники Отечества» при поддержке Минспорта, Паралимпийского комитета, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также региональных правительств.

 

 

Фото (Государственный Фонд «Защитники Отечества»): https://gov-murman.ru/info/news/

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