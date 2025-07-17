Ветераны СВО из Мурманской области проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России

С 2025 года ветераны специальной военной операции получают услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в реабилитационных центрах Социального фонда России.

Отделение Социального фонда по Мурманской области направляет участников специальной военной операции в реабилитационные центры с учётом их медицинских показаний. Если ветеран ранее не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, специалисты центров проведут диагностику и самостоятельно определят курс лечения.

Для ветеранов специальной военной операции вместе с медицинскими и оздоровительными процедурами предоставляется проживание и питание в центрах. Также предусмотрена компенсация расходов на проезд до центра и обратно любым транспортом — поездом, самолётом, автобусом или личным автомобилем.

Продолжительность санаторно-курортного лечения в реабилитационных центрах Социального фонда России составляет не более 21 дня и устанавливается в соответствии с медицинскими показаниями. Посетить центры можно один раз в год.

Подать заявление на санаторно-курортное лечение и реабилитацию можно в клиентской службе регионального Отделения СФР или на портале госуслуг. Вместе с заявлением необходимо предоставить медицинские документы, подтверждающие наличие показаний и отсутствие противопоказаний. Если такие документы отсутствуют, Отделение СФР по Мурманской области запросит их самостоятельно у медицинской организации в рамках межведомственного взаимодействия. Решение о направлении в реабилитационный центр принимается в течение двух рабочих дней после подачи заявления. В течение дня после этого региональное Отделение СФР сообщает ветерану о результатах.

Направление участников СВО в центры осуществляется в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления. Ветераны СВО со званием Героя РФ или инвалидностью I группы получают право на внеочередное направление на лечение.

Демобилизованные ветераны СВО нашего региона могут пройти лечение в реабилитационных центрах: «Волга» (Саратовская область); «Волгоград» (Волгоградская область); «Вольгинский» (Владимирская область); «Вятские Увалы» (Кировская область); «Ключи» (Томская область); «Кристалл» (г. Анапа); «Омский» (г. Омск); «Тараскуль» (г. Тюмень); «Тинаки» (Астраханская область); «Топаз» (Кемеровская область – Кузбасс); «Туманный» (Республика Хакасия); «Реабилитационный и учебный центр СФР» (Московская область).

Для уточнения тех или иных вопросов по этой теме всегда можно обратиться в единый контакт-центр 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18208-avtomobili-geroyam-svo/