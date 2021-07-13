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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.21 12:00

Ветропарку «Кольская ВЭС» присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области

Инвестиционному проекту «Строительство и последующая эксплуатация ветропарка «Кольская ВЭС» установленной мощностью 200,97 МВт в Кольском районе Мурманской области» присвоен статус стратегического инвестиционного проекта региона. Его реализацией занимается ООО «Энел Рус Винд Кола» – дочерняя компания ПАО «Энел Россия». Специальный инвестиционный контракт подписали 12 июля в Мурманске губернатор Андрей Чибис и глава «Enel» в России Стефан Звегинцов.

В течение срока действия контракта ООО «Энел Рус Винд Кола» предоставляется государственная поддержка в форме льготы по налогу на имущество организаций сроком на 5 лет.

«Зелёная энергия и строительство самого крупного за полярным кругом ветропарка для правительства Мурманской области имеет принципиальное значение. С одной стороны, это инвестиции, которые оцениваются в 23 млрд рублей, с другой – современные технологии, – отметил в этой связи Андрей Чибис. – Рассчитываю, что ветропарк создаст, по сути, новый технологический задел у нас на Севере, и производство водорода, которое потенциально может сложиться на нашей территории, даст новые экономические возможности. Заключение сегодняшнего соглашения – фиксация тех решений, о которых мы договаривались ранее. Надеюсь на развитие нашего сотрудничества, в том числе в сфере образования».

Первый камень ветропарка «Кольская ВЭС» был заложен 19 сентября 2019 года. ВЭС сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк будет оснащён 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 гектаров.

«Ветропарк «Кольская ВЭС» – по-настоящему уникальный проект. Присвоение ему статуса стратегического инвестиционного проекта Мурманской области подтверждает его особое значение как для компании, так и региона. Мы ожидаем, что меры поддержки, о которых мы сегодня договорились, облегчат реализацию проекта, что послужит на пользу энергетическому и экономическому потенциалу Мурманской области», – прокомментировал глава «Enel» в России Стефан Звегинцов.

Сотрудничество региона и компании в рамках специнвестконтракта позволит реализовать проект качественно и в установленные сроки. Кольская ВЭС станет крупнейшим объектом «зелёной» энергетики в Заполярье, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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