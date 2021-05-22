Ветврач, агроном, рабочий, кладовщик особенно востребованы в сельском хозяйстве СЗФО

Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали, какая ситуация на рынке труда в сфере сельского хозяйства в регионах СЗФО складывается в 2021 году, какие специалисты наиболее востребованы, какие зарплаты готовы платить работодатели и чего ждут соискатели.

Потребности работодателей

С начала года работодатели СЗФО разместили почти 2 000 вакансий в сфере сельского хозяйства, большая часть пришлась на Санкт-Петербург, Калининградскую и Псковскую область. Также наблюдается прирост количества вакансий по сравнению с январем-апрелем 2020 года в регионах Северо-Запада: Архангельская область +67%, Калининградская область +54%, Мурманская область +30%, Новгородская область +39%, Псковская область + 50%, Карелия +53%, Коми +27%, Санкт-Петербург +34% прироста сельскохозяйственных вакансий. Исключение составляет только Ленинградская область, здесь количество вакансий равно прошлогодним значениям, прироста не было.

В топ вакансий по числу, опубликованных в России в целом за прошлый год, вошли менеджер по продажам, агроном, ветеринарный врач. Примечательно, что по сравнению с 2020 годом на данный момент потребность работодателей в агрономах выросла по сравнению с менеджерами по продажам, которые по итогам прошлого года были на первом месте и составляли почти 3% от общего числа вакансий.

Активность соискателей

Активней всего за последние 5 лет в сельскохозяйственной сфере резюме размещали жители Калининградской, Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга и Карелии. Наименее активными были соискатели из Архангельской, Мурманской областей и Республики Коми. В большинстве своём соискателями в изучаемой сфере являются мужчины (67%). Каждый третий житель СЗФО, ищущий работу в сельском хозяйстве на данный момент, находится в возрасте от 25 до 34 лет, еще 25% в возрасте от 35 до 44 лет.

По итогам прошлого года самыми популярными стали профессии агронома, зоотехника, тракториста-машиниста и механизатора. В целом это соответствует данным резюме, опубликованным в начале 2021 года. Большая часть соискателей имеет высшее образование (74%), 14% имеют средне-специальное образование, еще 8% среднее. Каждый третий соискатель имеет опыт работы в сельском хозяйстве более 15 лет, каждый пятый от 3 до 6 лет. Примечательно, что почти половина соискателей из сферы сельского хозяйства готовы к переезду в другой город или регион ради работы.

Динамика зарплат

За последний год предлагаемые зарплаты выросли: в Республике Карелия - до 54 тысяч рублей и в Мурманской области - до 52 тысяч рублей.