Въезд в Кандалакшский, Терский, Ловозерский и Печенгский районы будет ограничен
Решение о введении дополнительных мер принято региональным оперативным штабом. Оно связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Ограничения вводятся с 15.00 3 апреля до 24.00 17 апреля.
Напомним, что ранее аналогичные меры были приняты в отношении муниципалитетов: Кировск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Териберка, Ура-Губа и Белокаменка.
Основные ограничения:
Ограничивается въезд (въехать в населённые пункты можно будет по постоянной или временной регистрации).
Необходимо соблюдать режим самоизоляции всем, независимо от возраста.
Въезд в населённые пункты разрешён экстренным и государственным службам, а также для исполнения договорных обязательств в интересах юридических и физических лиц или ИП, осуществляющих деятельность на территории этих муниципалитетов.
При въезде все граждане обязаны пройти термометрию. В случае повышенной температуры (выше
Автобусные билеты на междугородние рейсы в эти населённые пункты будут продаваться только при наличии прописки, соответствующей остановкам по маршруту следования автотранспорта.
Для соблюдения режима будут круглосуточно работать КПП.