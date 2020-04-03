Въезд в Кандалакшский, Терский, Ловозерский и Печенгский районы будет ограничен

Решение о введении дополнительных мер принято региональным оперативным штабом. Оно связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ограничения вводятся с 15.00 3 апреля до 24.00 17 апреля.

Напомним, что ранее аналогичные меры были приняты в отношении муниципалитетов: Кировск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Териберка, Ура-Губа и Белокаменка.

Основные ограничения:

Ограничивается въезд (въехать в населённые пункты можно будет по постоянной или временной регистрации).

Необходимо соблюдать режим самоизоляции всем, независимо от возраста.

Въезд в населённые пункты разрешён экстренным и государственным службам, а также для исполнения договорных обязательств в интересах юридических и физических лиц или ИП, осуществляющих деятельность на территории этих муниципалитетов.

При въезде все граждане обязаны пройти термометрию. В случае повышенной температуры (выше 37 °C ) и симптомов ОРВИ информация об этом направляется в медицинское учреждение для получения инструкций о дальнейших действиях.

Автобусные билеты на междугородние рейсы в эти населённые пункты будут продаваться только при наличии прописки, соответствующей остановкам по маршруту следования автотранспорта.

Для соблюдения режима будут круглосуточно работать КПП.