Въезд в посёлок Туманный ограничен из-за паводка

На 82 километре выставлен пост ГИБДД для недопущения в регион рыбаков и охотников, во избежание несчастных случаев. Ограничение будет действовать до улучшения паводковой ситуации. Такое решение принято 8 июня в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области.

На данный момент создан запас продовольствия в магазине населенного пункта, проводится поквартирный обход жителей, расклеиваются объявления с предупреждениями и телефонами экстренных служб.

Пик паводка прогнозируется 8-10 июня, в связи с этим энергетики ввели на Каскаде Серебрянских ГЭС режим повышенной готовности: мобилизован персонал и подрядные организации. Пик паводка прогнозируется 13 июня, в связи с этим энергетики ввели на данной ГЭС режим повышенной готовности: мобилизован персонал и подрядные организации. На случай возможной эвакуации сотрудники обеспечены транспортом повышенной проходимости, который приедет за ними из ближайшего поселка.

Есть риск подтопления автоподъезда к посёлку Туманный. До самого населенного пункта вода не поднимется.

На данный момент создан запас продовольствия в магазине поселка Туманный, проводится поквартирный обход жителей, расклеиваются объявления с предупреждениями и телефонами экстренных служб.

На данный момент развитие паводка существенно выше средней нагрузки, его показатели значительно превышают средние значения прошлых лет и выше всех полученных прогнозов на данный момент времени. При этом интенсивное таяние снега продолжается до сих пор и максимальный приток воды из реки Воронья и озера Ловозеро в Серебрянское водохранилище составляет 1545 куб. м/с.

Постановление об ограничении въезда граждан и транспортных средств на территорию городского поселения Туманный Кольского района с 18.00 8 июня опубликовано на сайте районной администрации.