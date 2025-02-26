Въезжающим в пограничную зону Мурманской области необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также иные документы, предусмотренные приказом ФСБ России

ПУ ФСБ России по западному арктическому району напоминает, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на территории нескольких муниципальных образований Мурманской области установлены специальные административные правовые режимы, регулируемые отдельными нормативными правовыми актами.

Приказом ФСБ России от 2 июня 2006 г. №240 «О пределах пограничной зоны на территории Мурманской области» на отдельных участках местности Кольского полуострова и всех островах, входящих в состав муниципальных образований региона установлена пограничная зона. Граждане, въезжающие в пограничную зону и пребывающие в ней, обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также иные документы, предусмотренные приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. №454 «Об утверждении правил пограничного режима» (далее - приказ ФСБ России).

Кроме этого, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 4 июля 1992 г. №470 «Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан», на части территорий Кольского полуострова установлена зона с особым порядком посещения иностранными гражданами. В связи с чем, для въезда на данную территорию иностранным гражданам требуется специальное разрешение.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, наиболее распространенными правонарушениями являются:

- гостевые и частные туристические поездки граждан в пограничную зону без оформленных пропусков;

- использование неучтенных в пограничных органах маломерных судов;

- выход в море без уведомления пограничных органов;

- незаконный вылов (добыча) морских биологических ресурсов;

- нарушение иностранными гражданами режима пребывания и проживания на территории Российской Федерации, а также нарушения, связанные с природоохранным законодательством Российской Федерации.

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации для получения пропусков или разрешений необходимо соблюсти процедуры, предусмотренные Порядком выдачи пограничными органами индивидуальных или коллективных пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, на проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, на содержание и выпас скота в пограничной зоне, на промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озёр и иных водных объектов, в пределах которых установлен пограничный режим, утвержденным приказом ФСБ России от 28 февраля 2023 г. №102.

Срок предоставления государственной услуги для граждан Российской Федерации составляет 15 рабочих дней, для иностранных граждан и лиц без гражданства составляет 30 рабочих дней.

По вопросам оформления пропусков в пограничную зону, разрешений на осуществление хозяйственной и иной деятельности, необходимо обращаться в подразделения Пограничного управления по телефонам:

- г. Мурманск: 8-(8152) 48-76-62, электронная почта: pu.murmanobl@fsb.ru.

- п. Териберка: 8-(8152) 48-79-56.

- г. Полярный: 8-(81551) 7-61-32.

- п. Лиинахамари: 8-(8152) 48-76-78.

Фото предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.