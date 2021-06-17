VI Арктический фестиваль «Териберка» перенесён на август 2021 года

В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой, сопряженной с высоким риском распространения COVID-19, организационным комитетом по подготовке и проведению VI Арктического фестиваля «Териберка» принято решение о переносе мероприятия.

Новыми датами проведения одного из крупнейших событий Мурманской области определены 21 и 22 августа 2021 года.

«Для региона Арктический фестиваль «Териберка» стал визитной карточкой событийного туризма. Важно, чтобы мероприятие состоялось с соблюдением всех эпидемиологических мер, так как безопасность гостей фестиваля – одна из ключевых задач при подготовке. Также важно отметить, что фестиваль перешел на федеральный уровень и включен в план председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2022 годах», – пояснил заместитель председателя организационного комитета по подготовке и проведению Арктического фестиваля «Териберка» Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, все ранее поданные заявки на участие в фестивале от потенциальных участников сохраняются, организаторы в ближайшее время будут связываться для подтверждения участия в августе месяце.