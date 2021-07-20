VI Арктический фестиваль «Териберка» состоится в Мурманской области в конце лета

В правительстве Мурманской области обсудили ход подготовки и проведения VI Арктического фестиваля «Териберка», запланированного на 21-22 августа. В этом году фестиваль пройдёт в рамках культурной программы председательства Российской Федерации в Арктическом совете.

Также главой комитета по туризму Мурманской области Александром Елисеевым был представлен план мероприятий в сфере туризма, запланированных на второе полугодие 2021 года.

«Туризм – бурно растущая отрасль экономики в Мурманской области. Событийные мероприятия в сфере туризма крайне важны, ведь они стимулируют экономику, инвесторов и предпринимателей открывать новые гостиницы и рестораны, развивать инфраструктуру, особенно на малых территориях. Проведение фестиваля в рамках председательства РФ в Арктическом совете – большая ответственность и импульс привлечения внимания к комплексному развитию территорий в северных широтах», – отметил в этой связи губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В настоящее время ведётся разработка архитектуры программы VI Арктического фестиваля, которая будет представлена уже в начале августа. Ключевыми зонами фестиваля станут музыкальное, гастрономическое, спортивное и творческое пространства.

Помимо этого, в рамках фестиваля запланирован ряд тематических сессий, на которых эксперты обсудят потенциал развития региона, затронут темы изучения Арктики, культурных ценностей и экологии.

«Учитывая ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, оргкомитет направил предложение в Роспотребнадзор о согласовании возможности допуска на фестиваль участников и посетителей при наличии и предъявлении одного из 4 документов: теста ПЦР не старше 72 часов, справки о наличии антител, сертификата о завершенном курсе вакцинации, или QR-кода переболевшего коронавирусом не старше 6 месяцев с даты выздоровления. После предоставления одного из документов каждому посетителю и участнику будет выдан соответствующий браслет гостя фестиваля», – подчеркнул Александр Елисеев.

Всю актуальную информацию о фестивале можно отследить в группе мероприятия «ВКонтакте» или чате «Телеграмм», сообщает комитет по туризму Мурманской области.