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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.25 17:30

VI образовательная конференция «Звезда Севера» объединила около 1000 участниц

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в  ходе оперативного совещания обсудили яркое мероприятие, которое состоялось в Мурманске 1 марта. Губернатор Андрей Чибис отметил, что шестая образовательная конференция «Звезда Севера» объединила около 1000 участниц – жен военнослужащих, женщин-военнослужащих и жен участников СВО со всей Мурманской области.

«Конференция вышла за пределы региона и уже проводится во всех городах присутствия флотов ВМФ России – Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского. Я также посетил встречу, очень достойно. Мощная энергетика у тех, кто хранит тылы, помогает одновременно фронту и нашим защитникам. Все на высоком уровне, благодарю за организацию такой площадки команду нашего Единого волонтёрского центра», – сказал губернатор.

Глава региона рекомендовал внимательно отнестись к инициативам, которые были презентованы участницами конференции.

«Коллеги, в рамках конференции был представлен ряд социальных проектов, которые были подготовлены и многие получили гранты, в том числе региональные. Инициативы реализуются в наших флотских городах, посёлках, меняя качество жизни. Я прошу внимательно к ним относиться, взять на контроль, чтобы инициативы наших женщин, жён военнослужащих, были поддержаны», – подчеркнул Андрей Чибис.

Отметим, в этом году в Мурманске впервые собрались организаторы конференций-продолжений проекта, которые проходят в Севастополе, Калининграде и Петропавловске-Камчатском. «Черноморская звезда», «Балтийская звезда» и «Тихоокеанская звезда» уже объединили около трех тысяч женщин из двадцати городов. Встреча в Мурманске позволила обсудить итоги работы, поделиться опытом и наметить планы на 2025 год, когда проект расширит границы и пройдёт новая конференция в Северодвинске.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, каждая из конференций имеет свою специфику, но общим остаётся проведение образовательных программ по различным темам, обмен опытом, и создание активного сообщества и поддержка инициатив.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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