VI Рубцовские чтения состоялись в онлайн-формате

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой в дистанционном режиме состоялись VI областные Рубцовские чтения, посвященные 85-летию со дня рождения поэта. Впервые к чтениям в онлайн-формате присоединился зарубежный участник – гостья из Болгарии Николина Генова, общественный деятель и деятель культуры, писатель, журналист, публицист, член Союза писателей России.

В ходе чтений опытом работы с рубцовским наследием поделились участники из Печенги. Писатель-краевед, исследователь жизни и творчества Николая Рубцова презентовал книгу «Судьбу свою я ветру доверяю…: жизнь и творчество поэта Н.М. Рубцова в документальных исследованиях» – она поступит в Центр краеведения и страноведения детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой.

Рубцовские чтения всегда проходят при непосредственном участии писателей и поэтов Кольского края, в исполнении которых прозвучали поэтические строки. Стихотворения Николая Рубцова также прочли юные северяне - победители конкурсов чтецов.

Организаторами VI областных Рубцовских чтений выступили Министерство культуры Мурманской области, Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой и Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение.