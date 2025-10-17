Вице-губернатор – глава регионального Минтранса Юлия Полиэктова поздравила работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

16 октября, в преддверии Дня работников дорожного хозяйства, заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова встретилась с сотрудниками дорожно-строительных и эксплуатационных предприятий Мурманской области, поздравила коллективы, вручила специалистам и руководителям региональные награды.

Как отметили участники мероприятия, время предъявляет новые требования к характеристикам автомобильных дорог. При постоянном увеличении количества автомобилей и нагрузки на дорожную сеть, все актуальнее становятся наращивание объёмов и повышение качества ремонтных и строительных работ. Только в рамках реализации нацпроекта за шесть лет в регионе отремонтировано более 422 км автомобильных дорог. В текущем году – порядка 80 км автомобильных дорог и более 137 погонных метров искусственных сооружений.

Значительный объём работ выполняется и на дорогах местного значения. Из года в год увеличивается финансирование из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на дорожную деятельность. Дорожная кампания в Мурманской области также ведётся по губернаторскому плану «На Севере – жить!» и программе реновации ЗАТО, которая инициирована главой региона Андреем Чибисом и поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Всего в рамках данных проектов ремонтируется 147 объектов дорожной инфраструктуры.

«Ваш вклад поистине велик, ведь именно благодаря вашему труду, профессионализму и ответственности обеспечивается стабильное экономическое развитие нашего региона и комфорт каждого жителя. Без водителей и дорожных рабочих невозможно представить ни успешное функционирование транспортной системы, ни повседневную жизнь людей. Ваше дело требует сил и терпения, однако оно крайне важно, поскольку гарантирует непрерывное и безопасное передвижение по автомобильным магистралям – ключевым элементам региональной инфраструктуры. От всей души благодарю вас за работу!», – подчеркнула Юлия Полиэктова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555299/#&gid=1&pid=12