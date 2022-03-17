Вице-губернатор – министр цифрового развития региона Александра Никипелова ответит на вопросы северян в прямом эфире

17 марта состоится первый региональный прямой эфир проекта «Объясняем.РФ». В нём примет участие заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития региона Александра Никипелова.

Возможно ли отключение в России интернета или мобильной связи? С чем связаны сбои в работе портала госуслуг? Куда обращаться, если вам поступают сообщения с провокационным контентом? Александра Никипелова ответит на эти и другие вопросы.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, прямой эфир начнется 17 марта в 14.30 в официальной группе правительства Мурманской области. Свои вопросы по теме работы цифровых сервисов и информационной безопасности северяне уже сейчас могут оставлять в комментариях под анонсом трансляции.

Напомним, портал Объясняем.РФ запустило Правительство России. В Мурманской области региональные ресурсы портала работают площадках «Telegram» и «Одноклассники».

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457254274%2Falbum-171749274_00%2Frev