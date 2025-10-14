«Север помнит»: в Мурманской области запланировано более 250 мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеНовый рекорд: 464 тысячи туристов посетили Мурманскую область за 8 месяцев 2025 года
Вице-губернатор Александра Кондаурова: «Мы целенаправленно превращаем Мурманскую область в территорию круглогодичного, насыщенного и современного отдыха, открытого для каждого»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области с докладом о подготовке к осенне-зимнему туристическому сезону 2025-2026 годов выступила заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова. В ходе выступления она презентовала новинки туристического сезона.

«Мы целенаправленно превращаем Мурманскую область в территорию круглогодичного, насыщенного и современного отдыха, открытого для каждого. Наш регион — это самая близкая и доступная Арктика, и мы видим растущий интерес со стороны путешественников, что подтверждается рекордными цифрами», — подчеркнула в своем выступлении Александра Кондаурова.

По итогам 8 месяцев 2025 года турпоток в регион вырос на 10% и составил 464 тысячи туристов. Каждый третий турист, выбирающий российскую Арктику, едет именно в Мурманскую область. Такой рост является закономерным результатом развивающейся инфраструктуры, формирования новых продуктов и повышения логистической доступности. Особое внимание уделяется качеству услуг в регионе: с 1 марта услуги гидов могут оказывать только специалисты, прошедшие региональную аттестацию, а их число уже достигло 196 человек.

Логистика региона продолжает развиваться. Аэропорты Мурманск и Хибины связаны регулярными рейсами с ключевыми городами страны, а Мурманск недавно вошел в пилотный проект по цифровой передаче данных о пассажирах для ускорения обслуживания авиакомпании «Россия». Популярностью пользуются и железнодорожные туристические маршруты, такие как «К Северному сиянию» и зимняя «Лыжная стрела». Для автомобильных путешественников развивается маршрут «От Белого до Баренцева», который формирует сеть объектов показа и размещения, комфортного придорожного сервиса в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», а также губернаторского плана «На Севере — жить!».

Арктическая зима в регионе — это время уникальных впечатлений. Главными точками притяжения станут Мурманск, Хибины, Териберка и Терский берег. Сезон северного сияния, который длится с августа по апрель, сопровождается работой пяти специально оборудованных площадок для комфортной «охоты». Традиционно первым в стране откроется горнолыжный сезон, который в этом периоде катания продлится до начала июня и станет самым длинным в России. Среди новинок — SUP-прогулки «над сиянием» с подсветкой, школа арктического серфинга для детей в Териберке и научно-познавательные туры в Хибинах.

Значительное развитие получает и гастрономическое направление. Более 70 заведений региона предлагают блюда арктической кухни, а в октябре уже открылись новые рестораны и запланированы авторские ужины.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, событийный календарь сезона насыщен фестивалями, такими как «Северный характер», «Life in Drive» и «Гиперборейский Новый год». Всю актуальную информацию о возможностях для отдыха в Заполярье туристы могут получить в офисах Туристского информационного центра Мурманской области или найти на официальном портале murmansk.travel.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555094/#&gid=1&pid=1

