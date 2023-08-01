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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.23 15:30

Вице-губернатор Алексей Лыженков посетил стройплощадки и котельные Ковдорского округа и Кандалакшского района Мурманской области

Заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков посетил с рабочей поездкой Ковдорский округ и Кандалакшский район. В муниципалитетах вице-губернатор осмотрел ряд объектов.

Первой точкой на карте южной части региона стал город Ковдор, где в данный момент проводится капитальный ремонт городского дворца культуры. Здание 1967 года постройки за время существования претерпело немало изменений, но, к сожалению, большинство из них не лучшим образом сказались на его состоянии. В 2023 году здесь начался капитальный ремонт, который затронет как внутренние помещения, где наконец появятся мастерские и обновится концертный зал, так и фасад, окна и кровлю. Работы двигаются в графике и под строгим контролем главы администрации Ковдорского округа Сергея Сомова. Сейчас идёт укладка каркаса теплой кровли, внутренние помещения готовят к ремонтным работам. Ремонт планируется завершить в 2024 году.

«Здание с почти 60-летней историей находится в предаварийном состоянии, поэтому его ремонт требует особого внимания. Мной было дано поручение произвести дополнительные обследования несущей способности перекрытий, чтобы убедиться, что все работы будут выполнены максимально качественно», – заметил Алексей Лыженков.

Еще одним объектом стал многоквартирный дом по адресу ул. Кирова, д. 2, где также проводится капитальный ремонт. В доме, когда-то пострадавшем от пожара, проводится комплексная замена внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, а также ремонт теплового узла. 

В посёлке Енском, который также находится в Ковдорском округе, Алексей Лыженков проверил процесс подготовки к зиме угольной котельной «Мурманэнергосбыта», а также ход капитального ремонта наружных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Здесь ведутся работы по чистке тепловых камер, ревизия и ремонт запорной, регулирующей и предохранительной арматуры оборудования и трубопроводов, чистка подогревателей сетей горячего водоснабжения, а также ремонт водогрейного котла.

Первым объектом посещения в Кандалакшском районе стала стройплощадка амбулатории с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром Кандалакшской ЦРБ. На данный момент на объекте ведется монтаж перекрытий третьего этажа, а также армирование под колонны гаража.

«Строительство амбулатории ведётся в рамках национального проекта «Здравоохранение», что возлагает на подрядчика особую ответственность. Темпы строительства наращиваются, и это видно невооруженным глазом», – отметил вице-губернатор.

Ещё один социально значимый объект, требующий капитального ремонта в муниципалитете, – школа №19 в Кандалакше, где заместителя губернатора встретил глава Кандалакшского района Ярослав Шалагин. Корпус, где обучаются ученики среднего и старшего звена был отремонтирован в 2021 году, а в этом году в рамках плана «На Севере – жить» строители приступили к обновлению корпуса начальной школы. В здании уже подготовлены под покраску стены в помещениях, заменены все окна, включая витражные окна на лестницах, заменены канализационные и водопроводные трубы, установлены радиаторы отопления. Также завершены работы по монтажу системы электроснабжения и автоматической пожарной сигнализации. Ведутся работы по обустройству вентилируемого фасада здания, укладке кафеля в санузлах и душевых спортивного зала.

«Нет сомнений, что обновленная школа станет современным образовательным пространством, которое ученики будут посещать с удовольствием. Отдельно хочется поблагодарить руководство учебного заведения за их неравнодушное отношение ко всему, что происходит в этих стенах», – отметил Алексей Германович.

Еще одним учреждением в Кандалакшском районе, руководство которого принимало непосредственное участие в капитальном ремонте, стал ДК в Зеленоборском. Деревянное здание было построено в 1954 году, поэтому подрядчику пришлось выполнить практически ювелирную работу по сохранению его исторического облика.

«Это здание является настоящим центром притяжения для жителей и гостей города. Отрадно видеть, что сделано важное дело, которое теперь служит своей цели», – отметил заместитель губернатора.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в рамках подготовки к отопительному сезону Алексей Лыженков также посетил еще одну котельную «Мурманэнергосбыта», которая находится в посёлке Нивский Кандалакшского района. На объекте полностью проведены гидравлические испытания на прочность и плотность вспомогательного оборудования, проведена ревизия приборов коммерческого учета тепловой энергии и холодной воды, а также чистка технологических каналов.

«Все вопросы, которые необходимо решить на уровне правительства Мурманской области, зафиксированы, необходимые поручения даны руководителям профильных министерств и взяты на контроль», – отметил заместитель губернатора.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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