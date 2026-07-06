Вице-губернатор Анна Головина и министр культуры Ольга Обухова оценили ход ремонтных работ в учреждениях культуры Апатитов

Вместе с главой города Николаем Бовой они осмотрели три учреждения культуры, в которых ведутся ремонтные работы и модернизация в рамках национального проекта «Семья» и народной программы «На Севере – жить!».

Первым объектом посещения стала библиотека семейного чтения на улице Кирова. Учреждение расположено в микрорайоне Старые Апатиты и является любимым местом досуга для сотен апатитчан. В 2022 году она уже получила статус модельной в рамках нацпроекта «Культура»: здесь полностью обновили мебель и оборудование, а на втором этаже открыли молодежное пространство «СОПКИ». Сейчас в учреждении идёт капитальный ремонт кровли. Объем финансирования – свыше 6,8 млн рублей. Подрядчик уже выполнил более половины запланированных работ.

Следующей точкой маршрута стала городская детско-юношеская библиотека на Дзержинского. В планах — полное обновление инженерных систем, отделка помещений и замена стеллажей на металлические. Общий объем финансирования из федерального и областного бюджетов составит более 58 млн рублей.

Кроме того, в 2025 году здесь выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив на создание интерактивного комплекса «Чудеса науки», открыли анимационную студию и уже подали заявку на создание модельной библиотеки в 2027 году.

Завершилась поездка осмотром Детской школы искусств имени Буркова, в которой занимаются порядка 800 юных талантов. Капитальный ремонт здания начат в июне, запланированы ремонт кровли, фасада и внутренних помещений. Также в планах — благоустройство территории и укрепление материально-технической базы. На ремонтные работы направлено более 48 млн рублей.

«Апатиты сегодня — это настоящий культурный кластер. Такие площадки, как «Гладинка», Центр современного искусства «Сияние», Апатитский городской Дворец культуры, известны далеко за пределами региона и задают высокий тренд для всей Мурманской области. И то, что мы видим сегодня — ремонт библиотек и детской школы искусств — это продолжение той же системной работы: мы создаем современные, комфортные пространства для жителей, потому что регион меняется, и культура в этих изменениях играет ключевую роль», — подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

Ольга Обухова также отметила позитивные изменения в сфере культуры Апатитов и высокие темпы строительных работ.

«На примере Апатитов мы видим, как обновление учреждений культуры дает реальные результаты. В библиотеке на Кирова капремонт кровли завершится в этом году, в детско-юношеской библиотеке и школе искусств имени Буркова ремонт идет по графику. Мы и дальше будем создавать условия, чтобы культура оставалась доступной, современной и вдохновляющей для каждого северянина», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Фото (пресс-служба администрации города Апатиты): https://gov-murman.ru/info/news/570614/#&gid=1&pid=1