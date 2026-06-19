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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.26 13:30

Вице-губернатор Анна Головина и министр культуры Ольга Обухова оценили ход ремонтов и восстановления мемориалов в Печенгском округе и Заозерске

Заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина и министр культуры региона Ольга Обухова совершили рабочую поездку в Печенгский муниципальный округ и ЗАТО город Заозерск, в ходе которой осмотрели памятные мемориалы, учреждения культуры и образования в сфере культуры.

Первыми точками маршрута стали мемориальные объекты, посвящённые защитникам Заполярья. В Печенге делегация вместе с главой округа Алексеем Пеньшиным осмотрела стелу на захоронении советских воинов. Так, на территории захоронения установлены 17 мемориальных досок с именами 581 погибшего воина. Сейчас здесь ведутся работы: подрядчик устраняет трещины и сколы, восстанавливает утраченные элементы и надписи на гранитных плитах, благоустраивает прилегающую территорию, обновляются тротуарные покрытия и устанавливаются новые памятные плиты. Завершение работ запланировано на октябрь 2026 года.

Следующей точкой рабочей поездки стал памятник героям-подводникам Северного флота в Лиинахамари. Мемориал высотой почти девять метров был установлен в 1972 году в честь подвига моряков, осуществлявших прорывы в гавань Лиинахамари, но в сентябре 2020 года был разрушен. Сейчас восстановление мемориала уже началось — первая часть конструкции доставлена на территорию округа.

«Для нас важно сохранять память о подвиге защитников Заполярья. Работы ведутся с тем, чтобы разместить памятник в доступном для жителей и гостей посёлка месте, где можно будет проводить памятные мероприятия и возлагать цветы. Отмечу, что восстановление стелы в Печенге и памятника подводникам в Лиинахамари — это не просто ремонт, а восстановление исторической справедливости и дань уважения героям, отдавшим жизни за нашу Родину. Мы держим эти работы на особом контроле», — подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

Далее в городе Заполярный вице-губернатор и министр культуры посетили Дворец культуры «Октябрь». В учреждении работают 29 клубных формирований с общей численностью более 700 участников, ежегодно проводится около 200 мероприятий. Сейчас в здании запланированы точечный ремонт кровли и установка противопожарных дверей. На укрепление материально-технической базы учреждения из местного бюджета в рамках муниципальной программы «Культура» в этом году выделено более 5 млн рублей.

«Дворец культуры «Октябрь» — центр притяжения для жителей Заполярного. Здесь занимаются сотни детей и взрослых, проходят главные городские события. И наша задача — помочь ему стать современным и комфортным. Напомню, что модернизация учреждений культуры является важным направлением народной программы «На Севере – жить!». За семь лет мы обновили материально-техническую базу в 108 организациях», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

В Никеле делегация посетила Детскую музыкальную школу. Здесь обучаются более 250 юных музыкантов. Среди актуальных вопросов — ветхое состояние фасада здания, которое требует капитального ремонта. Проектная документация уже разработана, работа по капитальному ремонту фасада запланирована в рамках программы реновации ЗАТО.

Завершилась поездка в ЗАТО город Заозерск, где вице-губернатор и министр осмотрели Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала Михаила Моцка. В учреждении работают 30 клубных формирований, в которых занимаются более 450 заозерчан, ежегодно проводится около 200 мероприятий. На базе центра действует инклюзивно-творческая лаборатория «Частичка света» для детей с ОВЗ и военнослужащих, находящихся на лечении в госпитале, а также клуб «СОПКИ.Без границ» в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие». Сейчас идут работы по капитальному ремонту здания в рамках программы реновации ЗАТО. В ходе осмотра обсудили перспективы развития учреждения и укрепления его материально-технической базы.

«Сохранение объектов культурного наследия и развитие учреждений культуры — одни из ключевых приоритетов народной программы «На Севере – жить!». Благодаря средствам областного и федерального бюджетов мы проводим капитальный ремонт Центра культуры в Заозерске и приступили к восстановлению памятных мемориалов в Печенгском округе. Особенно важно, чтобы в наших гарнизонах, где несут службу военнослужащие и живут их семьи, создавались достойные условия для творчества, общения и отдыха. Программа реновации ЗАТО, инициированная губернатором Андреем Чибисом в 2019 году и поддержанная Президентом Владимиром Путиным, уже изменила жизнь тысяч северян. За эти годы реализовано более 3 тысяч объектов на общую сумму 40,5 млрд рублей. Это не просто цифры — это новые школы, больницы, дома культуры, которые стали частью повседневной жизни наших жителей», — подчеркнула Анна Головина.

 

 

Фото (администрация Печенгского муниципального округа): https://gov-murman.ru/info/news/569736/#&gid=1&pid=3

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