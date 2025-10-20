Вице-губернатор Анна Головина и министр культуры Ольга Обухова провели серию рабочих встреч в Москве

Вице-губернатор Мурманской области Анна Головина и министр культуры региона Ольга Обухова в конце прошлой недели провели серию рабочих встреч в Министерстве культуры РФ в Москве. Переговоры прошли со статс-секретарём – заместителем министра культуры РФ Жанной Алексеевой, заместителем министра Владимиром Осинцевым и директором департамента управления делами и инвестиций Дианой Шабуровой.

«Мы обсудили ключевые вопросы сохранения объектов культурного наследия Мурманской области, участие региона в федеральных программах и возможность софинансирования наших региональных инициатив. Особое внимание уделили реконструкции важнейших объектов культуры. Хочу поблагодарить федеральных коллег за конструктивный диалог и всестороннюю поддержку», — отметила вице-губернатор Анна Головина.

В рамках рабочей встречи также рассматривалось выполнение поручений Президента РФ Владимира Путина по развитию инфраструктуры учреждений культуры в опорных населённых пунктах Арктической зоны, которые глава государства дал по итогам Международного арктического форума. Кроме того, определены основные направления работы на 2026-2028 годы по реализации национальных проектов.

Министр культуры региона Ольга Обухова подчеркнула значимость проектов по сохранению памятников истории и создания современных многофункциональных культурных центров для развития сферы культуры региона.

«Многие проекты в сфере культуры реализуются благодаря президентским национальным проектам в плотной связке с губернаторским планом «На Севере — жить!». Это позволяет комплексно развивать культурную инфраструктуру, сохраняя при этом историческое наследие региона. Благодарю коллег из Министерства культуры РФ за внимание к нашему арктическому региону», — прокомментировала профильный министр.

Для справки: Мурманская область демонстрирует лучшие практики среди регионов Северо-Запада и России. По количеству созданных модельных библиотек наш регион на первом месте в СЗФО и на втором месте по России. При федеральной поддержке уже произведена модернизация материально-технической базы и комплектование книжных фондов 33 библиотек, а по итогам первого полугодия 2025 года уровень удовлетворенности северян работой учреждений культуры, искусства и народного творчества составил 98,8%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555447/#&gid=1&pid=2