Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
Мурманская область. Арктика (16+)

Вице-губернатор Анна Головина на встрече с инструкторами филиала Центра «ВОИН»: «Воспитание новых героев Арктики начинается с личного примера»

Инструкторы филиала Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН» им. И.В. Кабанова вернулись в Мурманск из зоны специальной военной операции. 

Напомним, в группу вошли пятеро добровольцев из Мурманской области. В зоне СВО инструкторы были распределены по группировкам «Запад», «Север» и «Восток». С января 2026 года они проводили занятия с военнослужащими по огневой и тактической подготовке, основам тактической медицины и управлению беспилотными летательными аппаратами. 

В Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» с инструкторами встретились вице-губернатор Мурманской области Анна Головина и министр образования и науки региона Диана Кузнецова. 

Анна Головина от имени главы региона Андрея Чибиса выразила глубочайшую признательность добровольцам, отметив, что их мужество и преданность долгу стали крепким фундаментом для развития патриотического воспитания в Кольском Заполярье. 

«Мы очень рады вашему возвращению. Вы привезли с собой настоящий боевой опыт, и это дорогого стоит. На вас равняются сотни курсантов. Быть примером — высокая честь и серьёзная ответственность. Мы гордимся вами и понимаем: воспитание нового поколения героев Арктики начинается с личного примера», – подчеркнула вице-губернатор на встрече. 

Добровольцы из Мурманской области, совместно с инструкторами Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Волгоградской, Сахалинской и выполняли задачи в составе Добровольческого отряда 333-го Центра боевой подготовки Министерства обороны России (п. Мулино). 

В 2025 году в составе трёх организованных групп в зоне специальной военной операции работали 80 инструкторов Центра «ВОИН» из Бурятии, ДНР, Калмыкии, ЛНР, Татарстана и Чувашии, Камчатского и Хабаровского краев, Волгоградской, Кемеровской, Псковской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Напомним, на прошлой неделе в Мурманской области в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» торжественно открыли первую военно-спортивную смену «Время юных героев». 150 студентов и школьников пройдут интенсивный курс дисциплины и командообразования под руководством опытных наставников, также в течение трех недель их ждут походы, экскурсии по региону и встречи с выдающимися людьми. Всего за два года мероприятиями центра охвачено более пяти тысяч школьников и студентов. 

 

 

Фото (пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/566894/#&gid=1&pid=1

