Вице-губернатор Анна Головина приняла участие в открытии уникальной выставки «Скульптурные истории. Искусство и технологии»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в главном здании Мурманского областного художественного музея 18 сентября состоялась презентация проекта «СкульптурNo!» – победителя XV грантового конкурса программы «Музеи Русского Севера». Результатом работы команды проекта стала уникальная выставка «Скульптурные истории. Искусство и технологии». На открытии гостей приветствовала вице-губернатор Мурманской области Анна Головина.

«Знакомство с проектом началось в рамках акции «На Севере — лето», когда прошли иммерсивные экскурсии по местам, где ранее находились утраченные скульптуры. Сегодня мы открываем выставку, которая дает возможность увидеть эти образы не только на архивных фотографиях, но и воссозданными с помощью современных технологий: 3D-моделирования и 3D-печати. Я выражаю искреннюю благодарность команде проекта, профессиональным скульпторам Академии художеств имени И.Е. Репина и всем, кто принимал участие в реализации этого грандиозного замысла!» — подчеркнула Анна Головина.

Проект «СкульптурNo!» направлен на сохранение исторической памяти о культурных объектах Мурманска. На выставке представлены десять мини-скульптур города прошлого столетия. Работы выполнены профессиональными скульпторами Академии художеств имени И.Е. Репина. Экспозиция дополнена архивными фотографиями и «аудиофантазиями», которые позволяют взглянуть на историю скульптур с необычного ракурса. Для широкого круга пользователей также создан веб-ресурс с виртуальным маршрутом.

«Этот уникальный проект поможет интегрировать искусство гипсовой скульптуры в учебную и досуговую деятельность будущих гидов, историков и художников Мурманска, а также в туристические маршруты. Уверена, он станет популярным и востребованным у жителей и гостей Кольского Заполярья», – сказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Выставка «Скульптурные истории. Искусство и технологии» работает в главном здании Мурманского областного художественного музея до 30 ноября.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553715/#&gid=1&pid=1