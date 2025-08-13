Вице-губернатор Артём Долгов принял участие в торжественном мероприятии приведения к Военной присяге военнослужащих

Заместитель губернатора – министр региональной безопасности Мурманской области Артём Долгов принял участие в торжественной церемонии приведения к Военной присяге военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Пограничном управлении по Республике Карелия ФСБ России с местом дислокации в п.г.т. Никель.

«Принятие присяги особый ритуал и одна из старейших воинских традиций. От лица губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса, правительства Мурманской области, от себя лично поздравляю вас с этим важным и волнительным днём. Вы стоите перед началом важного этапа вашей жизни, где потребуется стойкость духа, дисциплина и чувство долга! Уверенно идите вперед, будьте примером чести и достоинства, гордитесь своим выбором и служением великой стране!», - сказал Артём Николаевич.

На торжественном мероприятии присутствовали начальник управления ФСБ России по Мурманской области Андрей Потоцкий, глава Печенгского округа Андрей Кузнецов, настоятель храма преподобного Трифона Печенгского протоиерей Андрей, представители пограничной службы.

Также заместитель губернатора-министр региональной безопасности Мурманской области пожелал новобранцам-пограничникам, чтобы служба принесла пользу родине и осталась яркой страницей в истории их жизни.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551740/#&gid=1&pid=3