Вице-губернатор Елена Дягилева: активное участие в региональных и федеральных программах меняет к лучшему образовательные и спортивные пространства Мончегорска

31 августа в ходе рабочего визита в Мончегорск заместитель губернатора Елена Дягилева посетила ряд образовательных учреждений города металлургов, чтобы оценить их готовность к началу учебного года и результат реализованных проектов в рамках плана «На Севере – жить» и федеральных программ.

Первой точкой программы стало посещение Северного колледжа физической культуры и спорта. В этом году в учреждении продолжили ремонты зданий: уже осуществлена замена оконных блоков в учебном корпусе и отремонтирован 4-й этаж общежития, вскоре специалисты приступят здесь к сборке и установке мебели. Напомним, ранее реновация коснулась 2-го и 3-го этажей общежития. Как сообщают в колледже, места будут предоставлены всем иногородним студентам.

Готовы принять юных северян и общеобразовательные учреждения. Напомним, что победу в конкурсном отборе региональной программы «Арктическая школа» в этом году одержали сразу две мончегорские школы. Гранты в размере 3 и 5 млн рублей позволили обновить в школе №1 имени А. Ваганова рекреационное пространство и кабинет технологии, где девочки смогут постигать азы кулинарного мастерства и реализовывать творческие проекты, а в школе №7 – создать «Аллею славы» – в которой юные северяне смогут подчеркнуть знания о героической обороне Кольского Заполярья. Наряду с экспозиционным оборудованием, пространство оснастили мультимедийной техникой, чтобы проводить уроки и мероприятия гражданско-патриотической направленности.

«Активное участие в региональных программах позволяет максимально быстро модернизировать образовательные учреждения региона. При этом, школы зачастую планомерно реализуют сразу несколько проектов. Например, в 2021 году по программе «Арктическая школа» в школе №1 обновили столовую, победа в соревнованиях на Кубок губернатора среди школьных клубов помогла преобразить спортивный зал. Кроме того, победа Мончегорска в ежегодном региональном конкурсе муниципальных практик по формированию доступной среды позволила провести капитальную реконструкцию входной группы учреждения», – отметила вице-губернатор Елена Дягилева.

Вместе с успешной реализацией региональных проектов, в том числе программы «Теплое окно», в образовательных учреждениях города металлургов создаются новые пространства в рамках национального проекта «Образование». Так, в этом учебном году уроки физики и химии в школе №7 будут проходить в новых «Точках роста». Современное оснащение позволит выйти за рамки школьной программы, проводя в кабинетах дополнительные занятия естественно-научной направленности. В этом же учреждении реализуется всероссийский проект «Самбо в школу!». Его основная задача – приобщать школьников к изучению основ борьбы, а также создавать условия для патриотического, физического и духовно-нравственного воспитания молодого поколения. На проведение ремонтных работ и установку безопасного покрытия стен и полов направлено более 2,2 млн рублей. Проект реализуется при поддержке АО «Кольская ГМК».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подготовку самбистов осуществляет и спортивная школа олимпийского резерва №1. В этом году здесь завершены работы по ремонту зала дзюдо и самбо, а также приобретены маты. Кроме единоборств в учреждении осуществляется подготовка спортсменов по плаванию и художественной гимнастике. В прошлом году реновация коснулась зала, в котором занимаются юные гимнастки.

Завершился визит заместителя губернатора в пространстве «СОПКИ.СПОРТ», которое появилось в Мончегорске прошлой осенью в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить». За это время современный зал стал излюбленным местом активного отдыха жителей всех районов города. В настоящий момент число посещений уже достигало отметки в 15,6 тысячи. В рамках соглашения правительства Мурманской области и компании «Норильский никель» сейчас на первом этаже ведутся ремонтные работы, чтобы сделать пространство ещё более комфортным для северян.

«СОПКИ.СПОРТ» - один из самых популярных среди молодёжи проектов. На встречах с главой региона Андреем Чибисом, в социальных сетях молодые северяне регулярно обращаются с просьбой открыть такое же пространство в их городе. Проект получил динамичное развитие: к семи существующим залам уже добавили два – в Умбе и Молочном. Помимо этого, до конца сентября заработают «СОПКИ.СПОРТ» в Мурманске, Североморске, Алакуртти, Ковдоре, Гаджиево и Заозерске», - поделилась вице-губернатор Елена Дягилева.

Фото: https://gov-murman.ru