Вице-губернатор Елена Дягилева: Центр «На Севере – жить!» помогает молодёжи выстраивать образовательный и карьерный вектор в родном регионе

На полях Форума социальных инноваций регионов вице-губернатор Елена Дягилева представила региональную практику знакомства юных северян с Мурманской областью, которая уже внедрена в процесс гражданско-патриотического воспитания.

Основным вопросом, который обсудили в ходе дискуссии в зале «Москва», стал вектор развития молодёжной политики в условиях новых вызовов, стоящих перед страной. Особое внимание на площадке уделили внедрению инновационных подходов в работе с молодёжью, в том числе в части создания дополнительных возможностей для самореализации, совершенствования навыков и компетенций.

Модератором дискуссии выступила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Она поблагодарила организаторов и участников площадки за возможность рассмотреть инновационную роль молодёжи, а также обсудить успешные практики по формированию у молодых людей ответственности и неравнодушия к своей стране.

В Мурманской области решению столь важной задачи способствует центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!», который создан по поручению губернатора Андрея Чибиса в июне 2023 года. Среди целей образовательной и досуговой программ Центра – знакомство школьников региона с экономическим и промышленным потенциалом Кольского Заполярья.

«На лекции в Мурманском арктическом университете, которая состоялась 1 сентября, вице-премьер Денис Мантуров сделал особый акцент на актуальности подготовки кадров для развития Арктической зоны РФ, их высокой востребованности, а также большом числе возможностей для получения актуальных компетенций и построения карьеры в Мурманской области», – поделилась Елена Дягилева.

И, как отметила вице-губернатор в ходе выступления, сейчас особенно важно максимально подробно и наглядно рассказывать молодым северянам о масштабных инвестиционных проектах, которые реализуются на территории Мурманской области.

«Основа стратегии развития кадрового потенциала – заполярная молодёжь. Она – будущее региона. Поэтому приоритетом стратегического плана «На Севере – жить», который был сформирован из полумиллиона пожеланий северян, является создание комфортных условий для проведения досуга и занятий спортом, современных образовательных пространств и запуск программ, направленных на знакомство подрастающего поколения с перспективами развития Мурманской области», – подчеркнула заместитель губернатора.

За это лето Центр «На Севере – жить!» познакомил с Кольским Заполярьем, его историей и потенциалом 720 школьников из 35 населенных пунктов региона. Теоретические знания, которые ребята получают на уроках и во время мастер-классов, закрепляются во время экскурсий. Как подчеркнула Елена Дягилева, ключевая цель – не на картинке или словах показать места, которые юные северяне в будущем могут рассматривать в качестве своих точек роста и построения карьеры.

«Важно показать активное развитие региона в реальности, поэтому в новые смены, стартующие уже в этом месяце, запланировано посещение якорных резидентов территории опережающего развития и объектов, реализующих стратегические для региона и страны проекты», – поделилась вице-губернатор.

Среди площадок, которые рассматриваются для организации экскурсий – объекты «НОВАТЭК-Мурманск», Мурманский морской торговый порт, 35 судоремонтный завод АО ЦС «Звёздочка», а также заполярные колледжи и Мурманский арктический университет. Это поможет юным северянам увидеть созданные мастерские, лаборатории и аудитории, узнать больше о направлениях подготовки и образовательных программах, чтобы в будущем учиться в Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершении выступления Елена Дягилева акцентировала внимание участников дискуссии на том, что инфраструктура Центра не менее важна, чем образовательная составляющая. Для детей предусмотрены комнаты, рассчитанные на 3-6 человек, с душевой кабиной и удобной мебелью. Каждая комната носит имя населенного пункта Мурманской области. Так, ребята из Апатитов могут жить в комнате с названием «Снежногорск» – это помогает с момента заезда заинтересоваться родным краем.

Универсальность практики внедрения нового подхода в программы гражданско-патриотического воспитания с привлечением частного инвестирования, как подчеркнула вице-губернатор, позволяет внедрять практику и за пределами Мурманской области. Создание подобных центров в других субъектах, расположенных в Арктической зоне, поможет познакомить большее число молодежи с большим потенциалом и стратегическим значением макрорегиона.

Напомним, что по поручению губернатора Андрея Чибиса центр «На Севере – жить!» будет работать в круглогодичном формате. Участие в сменах для школьников Мурманской области от 8 до 17 лет бесплатно.

Фото: https://gov-murman.ru