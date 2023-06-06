Вице-губернатор Елена Дягилева дала старт первой смене Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!»

В Магнетитах открылся Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!». Участников первой смены поприветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«У вас впереди — насыщенная программа, благодаря которой вы узнаете много нового о родном Кольском Заполярье, побываете в знаковых для региона местах и встретитесь с интересными людьми. Уверена, по завершении смены у вас появится много новых поводов для гордости за Мурманскую область!», — обратилась к юным северянам вице-губернатор.

Говоря об основных задачах уникального центра, созданного по инициативе губернатора Андрея Чибиса, Елена Дягилева подчеркнула важность формирования у подрастающего поколения любви к Родине. На лекциях и практических занятиях ребятам расскажут об уникальности региона, тех возможностях, которые создаются в Мурманской области для учёбы, работы, комфортной жизни. Для этого наряду с модулями «Патриотическое образование» и «Тактическая медицина», в программе Центра был разработан специальный блок «Мурманская область». При этом программа выстраивается с учётом возраста ребят: Центр готов принять детей и подростков трёх возрастных групп: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Центр включает в себя трёхэтажный корпус с комфортными жилыми помещениями, учебными и общественными пространствами, просторный спортивный корпус, кафе и зону с традиционным пионерским костром.

Участниками первой смены стали 60 ребят из Мурманска, Североморска, Оленегорска и Кольского района, а всего этим летом будет организовано 12 смен для 720 жителей разных муниципалитетов региона.

Фото: https://gov-murman.ru