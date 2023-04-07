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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.23 13:30

Вице-губернатор Елена Дягилева и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе дали старт Всероссийским соревнованиям в Кировске

На льду «Апатит Арены» состоялась торжественная церемония открытия Кубка России VIII этап-финал по лыжным гонкам с участием заместителя губернатора Мурманской области Елены Дягилевой и президента Федерации лыжных гонок России, трёхкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе.

«На прошлых выходных олимпийские чемпионы вместе с 1700 спортсменов и любителей со всей страны, а также Республики Беларусь и Норвегии боролись за звание лучших на трассе 49-го Мурманского лыжного марафона. Сегодня мы даём старт ещё одному масштабному событию – финальному этапу Кубку России! Гордимся правом принимать соревнования, участие в которых примут лучшие лыжники из 40 регионов, звёзды спорта и, конечно, заполярные чемпионы в Кировске», – обратилась к спортсменам и гостям церемонии вице-губернатор.

С приветственными словами к спортсменам и гостям церемонии обратились трёхкратный олимпийский чемпион, неоднократный победитель мировых и всероссийских соревнований Александр Большунов, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро», вице – президент Федерации лыжных гонок России Валерий Федоров и глава администрации города Кировска Юрий Кузин.

Финал Кубка России проведут в формате мини-тура. В программе соревнований будет индивидуальная гонка с раздельным стартом, спринт и персьют (гонка преследования).

За медали и главный спортивный трофей – Кубок России – будут бороться более 200 сильнейших лыжников из 40 регионов Российской Федерации. Среди участников – Александр Большунов, Наталья Непряева, Вероника Степанова и многие другие именитые спортсмены. Вернется на заполярные трассы и Денис Спицов. Напомним, что в этом году спортсмен стал победителем Мурманского лыжного марафона на дистанции 50 км свободным стилем, прошедшего 1 апреля в Долине Уюта.

Соревновательная программа стартует уже сегодня с классического стиля. Завтра пройдёт спринт свободным стилем на 1,5 км, а также четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. 9 апреля состоится красивое завершение соревнований – персьют свободным стилем. Официальная церемония награждения пройдёт 9 апреля в 15.00 на центральной площади Кировска.

Мурманская область в апреле примет ещё ряд всероссийских соревнований. Так, 13 и 15 апреля в Апатитах состоится чемпионат и первенство России среди юниорок и женщин. А 14 и 16 апреля в Мончегорске в чемпионате и первенстве России будут состязаться юниоры и мужчины, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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