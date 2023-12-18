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Мурманская область. Арктика (16+)18.12.23 11:30

Вице-губернатор Елена Дягилева: комплексная модернизация центров занятости делает их опорой экономики Мурманской области

15 декабря состоялось торжественное открытие модернизированных центров занятости сразу в пяти регионах России. Старт работе учреждений был дан в Мурманской, Владимирской, Костромской, Калужской областях и республике Тыва. Субъекты страны с федеральным центром объединил телемост, прошедший во время итоговой рабочей встречи главы Минтруда России Антона Котякова с руководителями региональных органов власти в сфере занятости.

«Уровень безработицы, по методологии МОТ, в октябре составил 2,9%. Это исторический минимум. Вместе с тем, на фоне перестройки экономики, развития импортозамещения возрастает потребность специалистов. А значит – и роль службы занятости», – сказал министр труда и социальной защиты.

Отметим, что в Мурманской области на текущий момент уровень безработицы по методологии МОТ ниже общероссийского и составляет 2,8%. Это рекордно низкий показатель для региона за существенно продолжительный период.

Антон Котяков подчеркнул, что создание новых, отвечающих запросам современности, кадровых центров и внедрение единых стандартов их работы стало возможным благодаря комплексной модернизации.

Напомним, что в 2023 году Мурманская область вошла в число 17 субъектов страны, в которых реализуется комплексная модернизация центров занятости населения. Масштабная работа по реновации, цифровизации, внедрению новых услуг, а также обучению сотрудников реализуется в рамках федеральной программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Вслед за другими населёнными пунктами Кольского Заполярья, в которых кадровые центры уже открылись после модернизации, 15 декабря церемония состоялась и в Мончегорске. Участие в мероприятии приняла заместитель губернатора Елена Дягилева.

В ходе своего выступления Елена Дягилева поделилась результатами реализации федеральной программы в Мурманской области. Она подчеркнула важность работы учреждений в решении стратегической задачи по наращиванию кадрового потенциала, а также отметила большое число масштабных инвестиционных проектов, в ходе которых в регионе создаются десятки тысяч рабочих мест.

«Кадровые центры становятся новой точкой опоры в развитии экономики нашего региона. Они преображаются не только внешне, меняется сам подход к работе, повышается уровень компетенций специалистов, работникам и посетителям предоставляется всё больше возможностей. Модернизация стала драйвером и для региональных проектов. Так, в этом году по инициативе губернатора Андрея Чибиса заработала служба «Курс на Север», благодаря которой в Мурманскую область уже переехало более 60 специалистов», – поделилась вице-губернатор.

Напомним, служба кадрового сопровождения начала работу в мае этого года. Уникальное преимущество проекта, который реализуется в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить», является детально проработанная дорожная карта сопровождения специалистов из других регионов, решивших строить карьеру в Кольском Заполярье.

Индивидуальный маршрут включает все вопросы, с которыми может столкнуться специалист перед, во время и после переезда. Так, например, сотрудники «Курса на Север» организуют трансфер от вокзала или аэропорта до места проживания, оказывают содействие в прохождении медицинской комиссии, оформлении ребенка в детский сад или школу, а также помогают с подбором жилья.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, вместе с вице-губернатором в церемонии символичного открытия модернизированного кадрового центра в городе металлургов приняли участие заместитель министра труда и социального развития Игорь Шипилов, глава администрации Мончегорска Андрей Рудаков, директор департамента по персоналу и социальной политике Кольской ГМК Руслан Ильясов и председатель отделения Всероссийского общества инвалидов Виктория Лужинская.

В завершении мероприятия заместитель губернатора Елена Дягилева поздравила коллектив кадрового центра Мончегорска с открытием, вручив его работникам благодарности и почетные грамоты губернатора.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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