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Мурманская область. Арктика (16+)19.12.22 15:30

Вице-губернатор Елена Дягилева: Мурманская область – родина многих прославленных спортсменов

В Мурманске в праздничной обстановке состоялось подведение итогов спортивного года, а также чествование лучших представителей физкультактива, отличившихся спортсменов, заполярных ветеранов, а также северян, удостоенных званий «Мастер спорта России» и «Спортивный судья всероссийской категории». В торжестве приняла участие заместитель губернатора Елена Дягилева.

Вице-губернатор поблагодарила золотой актив спортивного Заполярья за бесценный вклад в сохранение и развитие спорта в регионе, отметив высокое значение их личного примера для подрастающего поколения северян.

«Мурманская область – родина многих прославленных спортсменов, которые добились успеха благодаря вашим стараниям. Задача правительства региона – продолжить заданный вектор, создавая условия для развития профессионального спорта и привлекая еще больше северян, особенно школьников и студентов, к активному образу жизни», – подчеркнула Елена Дягилева.

Заместитель губернатора, подводя итоги уходящего года, отметила развитие спортивной инфраструктуры региона. Так, уже введён в эксплуатацию межшкольный стадион в Полярных Зорях, вскоре здесь же откроется комфортная лыжная база. Завершены или подходят к концу капитальные ремонты в спортшколах Гаджиево, Мончегорска и Ревды. Проведена большая часть работ по строительству сразу двух масштабных физкультурно-оздоровительных комплексов – со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе в Кандалакше и бассейном в Заозерске. Для молодёжи 7 муниципалитетов области открыты современные, прекрасно оснащенные пространства «СОПКИ.СПОРТ», тренироваться в которых северяне до 35 лет могут бесплатно. В 2023 году запланировано открытие еще 7 подобных залов по всей области.

В ходе торжественной церемонии вице-губернатор Елена Дягилева вручила награды Министерства спорта Российской Федерации и губернатора Мурманской области представителям спортивной сферы Кольского Заполярья.

В числе обладателей федеральных ведомственных наград – тренерский и руководящий состав заполярных спортивных школ олимпийского резерва: Лариса Шмакова и Александр Клюшенков (Мончегорск), Сергей Лупандин и Сергей Фатенков (Мурманск), Владимир Кручинин (Кировск) и Наталья Руденко (Кандалакша). Ещё 16 почётных гостей торжественной церемонии получили знаки отличия губернатора «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области» и другие награды главы региона. Среди номинантов – Владимир Смирнов – ветеран спорта, активист физкультурного движения из Мончегорска. Он был удостоен Благодарственного письма губернатора Мурманской области. Владимир Алексеевич поделился с гостями праздника своим секретом спортивного долголетия.

«Важно, что в этом году мы вновь чествуем не только спорт высоких достижений, но и тех, кто продвигает идеи здорового, активного образа жизни среди заполярной молодёжи. Соревнования на Кубок губернатора среди школьных спортивных клубов проходят в Мурманской области уже во второй раз. При поддержке главы региона лучшие команды получили гранты на общую сумму в 21 млн рублей», – поделилась заместитель губернатора.

На торжественной церемонии Елена Дягилева передала руководителям школьных спортивных клубов, занявшим первые места, денежные сертификаты в размере 1,5 млн рублей, а также 1 млн и 500 тысяч рублей – за второе и третье место соответственно. Кубки губернатора в этом году завоевали команды из Апатитов, Кандалакши, Полярного, Никеля, Оленегорска, Снежногорска, Полярных Зорь, Мончегорска, Мурманска, Кировска и Ковдорского муниципального округа.

В ходе праздника были отмечены спортсмены, представляющие регион на всевозможных соревнованиях. Многие из них – победители и призеры Всероссийских состязаний, показавшие высочайшие результаты в летних и зимних олимпийских видах спорта, универсальном бою, тайском боксе, кикбоксинге, а также адаптивных видах спорта. Награды заполярным чемпионам вручила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

В числе героев спортивного Заполярья – Павел Самусенко, Ксения Коржова, Павел Поршнев, Дмитрий Сорокин, Илья Баланов, Юлия Шохина, Алена Долженкова, Дмитрий Ситников, Данил Детушев,  Алена Автамонова и Екатерина Мошковская.

В ещё одной номинации – «Прорыв года» – был отмечен Марк Микитюк, установивший новый рекорд России в приседаниях со штангой на международном турнире «Содружество нации». Спортсмен поделился с гостями мероприятия историей своей дороги к победному пьедесталу.

За преданность спорту были награждены мастер боевых искусств Анатолий Криводедов и прославленная спортсменка Анна Ларина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершении церемонии председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Лариса Круглова вручила денежный сертификат в размере 150 тысяч рублей победителю конкурса «Народный тренер» Алексею Чуфереву из Апатитов. За второе и третье места мурманчане Сергей Корж и Ольга Трефилова получили из рук призера Олимпийских игр сертификаты на 125 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. В номинации «Народная команда» места распределились следующим образом: первое место и приз в 200 тысяч рублей завоевали «Полярные волки», «серебро» – у «Искры» из Апатитов, команда получила сертификат на 175 тысяч рублей. Лучшим в номинации «Народный тренер по адаптивному спорту» стал апатитчанин Владимир Чеботаревский.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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