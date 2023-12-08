Вице-губернатор Елена Дягилева: первый студенческий акселератор ещё раз показал, насколько много идей у заполярной молодёжи

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске завершилась реализация уникальной для нашего региона акселерационной программы «Арктика. Суперфуд». Свои проекты в финальной сессии представили 16 команд. Участие в мероприятии приняла заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Сегодня наш регион – место, где реализуются уникальные инвестиционные проекты, внедряются прорывные решения и создаются новые возможности. Сюда приезжают туристы со всей страны, чтобы поймать северное сияние, увидеть Баренцево море и, конечно, попробовать Арктику на вкус. Во многом каким регион будет завтра определяете вы», – обратилась к участникам первого студенческого акселератора вице-губернатор.

Елена Дягилева подчеркнула, что программа, которая реализована при поддержке правительства Мурманской области, помогла студентам развивать навыки по грамотному формированию идеи, упаковке её в полноценный продукт и выводу на рынок ещё во время обучения в университете. И ключевым преимуществом акселератора стало привлечение в процесс разработки проектов участников реального сектора экономики.

«Одним из партнёров акселератора выступила группа компаний «Антей», в тесном взаимодействии с которой мы создаём Арктический рыбопромышленный кластер. Консолидация усилий и финансирование в рамках федеральной программы «Профессионалитет» позволят создать на базе Мурманского морского рыбопромышленного колледжа мощный центр подготовки для ключевой отрасли Кольского Заполярья», – отметила заместитель губернатора.

Наряду с группой компаний «Антей» в числе партнёров акселерационной программы – компании «Ресторанный синдикат» и «Новая Линия», всероссийский проект «Гастрономическая карта России», Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор. Партнёром в части экспертизы во время реализации программы и поддержки проектов выступила компания ООО «Альтера Капитал», учредителем которой является профессор Высшей школы экономики, управляющий партнёр Altera Capital, член Наблюдательного совета МАУ и уроженец Мурманска Кирилл Андросов.

Напомним, проект по запуску акселератора «Арктика.Суперфуд» получил поддержку в размере более 5 млн рублей в рамках грантового конкурса Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на первом этапе акселератора «Арктика. Суперфуд» его участниками стали порядка 500 студентов Мурманского арктического университета. Они разработали порядка 80 проектов, в том числе по запросу партнёров программы. Темами проектов стали пищевые технологии, туристическая индустрия, сфера общественного питания, агропромышленный комплекс и логистика. На протяжении трёх месяцев юные предприниматели вовлекались в большое число мероприятий: лекций с участием экспертов, экскурсий на предприятия, мастер-классы по продуктовой методологии. До финальной защиты были допущены 16 проектов, которые команды представили экспертам, в том числе представляющих компании-лидеры в своих отраслях.

Как отметила вице-губернатор Елена Дягилева, результат первого акселератора показал, насколько много идей у заполярной молодёжи. Она пожелала студентам и впредь быть настойчивыми на пути к своей цели, выразив уверенность в том, что знания и навыки, полученные в ходе программы, помогут им успешно реализовать проекты при поддержке федеральных или региональных грантов, а также бизнес-партнёров акселератора.

Фото: https://gov-murman.ru